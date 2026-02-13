¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo termina su travesía en el ATP 250 de Buenos Aires

Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

Por: Gonzalo Zamora

Luego de la gran presentación de nuestros representantes nacionales en las Qualifiers de la Copa Davis donde derrotaron a Serbia por un aplastante 4-0 global, los tenistas de nuestro país volvieron a la acción del circuito, donde tanto Tomás Barrios como Alejandro Tabilo se trasladaron al otro lado de la cordillera para disputar el ATP 250 de Buenos Aires.

Luego de que ambos tenistas superaran la primera ronda de forma exitosa, Tomás Barrios (144) cayó en los octavos de final, donde debió enfrentarse al italiano Luciano Darderi (22), donde en aproximadamente una hora y media de partido sucumbió por parciales de 1-6/3-6, despidiéndose así con importantes puntos que lo ubicarán en el puesto 106 del ránking ATP.

Por su parte, Alejandro Tabilo (71) dio un gran golpe en los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires al superar al brasileño Joao Fonseca (35) tras dos horas de intenso partido por parciales de 6-3/3-6/7-5. Con esto el zurdo nacional logró avanzar hasta los cuartos de final del torneo trasandino, donde esperaba seguir avanzando.

El día de hoy Alejandro Tabilo disputaba los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires, donde esperaba dar otro golpe al enfrentarse al argentino Tomás Etcheverry (35). Pero lamentablemente, el tenista nacional terminó cayendo tras dos horas de compromiso en un duro partido por parciales de 6-1/3-6/4-6.

A pensar en el próximo desafío

Con este resultado, Tabilo se despide del torneo con 50 puntos que le permitirán ubicarse cerca del puesto 68 del ránking ATP. Ahora el próximo desafío del tenista nacional será el ATP 500 de Río de Janeiro, el cuál inicia la próxima semana.

