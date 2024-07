¡Todo se derrumbó! Afirman que Charles Aránguiz no llegaría a Universidad de Chile

Universidad de Chile volvió a las acciones este fin de semana en el Campeonato Nacional. Los azules comenzaban esta segunda rueda como los líderes del torneo, pero tenían bastante cerca a otros equipos en la tabla de posiciones, por lo que debían comenzar con el pie derecho y sumar tres puntos valiosos que les permitieran seguir como punteros de la competencia.

En este tan esperado regreso, el romántico viajero debió visitar al cuadro de Cobresal en el norte de nuestro país, en una cancha que siempre es difícil para los equipos, donde esta vez no fue la excepción ya que en una verdadera guerra de goles, los azules sólo consiguieron un empate 3-3, sumando así un punto en el torneo.

Sumado a este resultado, Coquimbo Unido logró vencer a Ñublense por la cuenta mínima y sumar tres puntos de oro que les permitieron arrebatarle el primer lugar de la tabla de posiciones a Universidad de Chile, quienes ahora se ubican en el segundo lugar del torneo a un punto de los piratas, seguidos además muy de cerca por Universidad Católica a tres unidades.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Pero además de este amargo resultado, el romántico viajero sigue trabajando en las negociaciones para el actual mercado de fichajes, donde su mayor anhelo es lograr el tan ansiado regreso de Charles Aránguiz al equipo. Si bien han sido varias semanas de intensas negociaciones, parece que todo habría terminado.

Esto ya que según el representante de Charles Aránguiz, el jugador no tendría nunguna negociación que lo haga abandonar al cuadro brasileño, por lo que finalmente no llegaría a Universidad de Chile, quienes aún no se rinden ya que tienen plazo en el actual mercado de fichajes para conseguir el regreso del jugador al equipo.