¿Se va o se queda?: Nuevo DT de Inter rompe el silencio ante posible regreso de Charles Aránguiz a la U

Mientras Universidad de Chile continúa luchando por traer de regreso a Charles Aránguiz en el presente mercado de pases, Inter de Porto Alegre presentó a su nuevo entrenador y, como era de esperarse, este se refirió a la teleserie del momento, dando luces de qué pasará realmente con el futuro del mediocampista.

Efectivamente, tras la salida de Eduardo Coudet del banco 'colorado', en la U especularon con que esto permitiría concretar de una vez por todas el retorno del 'príncipe', considerando que el técnico argentino no quería dejar partir al volante. Sin embargo, las palabras del nuevo DT parecen acabar con la ilusión azul.

Hablamos de Roger Machado, quien tras su debut al mando del cuadro brasileño, donde cayó por 1 a 0 a manos de Botafogo, fue consultado por su postura frente a una eventual partida de Aránguiz, algo que, aparentemente, aún debe resolver: "Estoy recién llegando en estos momentos. Tuve dos conversaciones breves con él".

Sin embargo, pese a no tener del todo claro qué ocurrirá finalmente con el bicampeón de América junto a La Roja, expuso su admiración por este, afirmando que no está dispuesto a darle cabida a las suposiciones: "Es un jugador importante, tiene trayectoria dentro del club y no me gustaría hablar de especulaciones".

Y para finalizar, Machado reveló que Charles Aránguiz se puso a su total disposición, por lo que, al igual que su antecesor en el puesto, cuenta con el jugador, por lo que su regreso a la U está cada vez más lejos: "Es un jugador importante para el equipo, está comprometido con el proyecto y dispuesto a ayudarnos".

