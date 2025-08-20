¿Seguirá en los albos? Aclaran la situación de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana se vivió una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el estadio monumental, donde embos equipos se peleaban el ingresar a la zona de copas internacionales en la parte media de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Además en los albos, Jorge Almirón también se jugaba su puesto en la banca del equipo.

El partido comenzó inmediatamente en favor de los cruzados, ya que antes de los 30 segundos, Cristián Cuevas anotó la apertura del marcador para el visitante. Luego al minuto 12', Tomás Astaburuaga amplió la ventaja del cuadro universitario y Fernando Zampedri decretó la goleada al minuto 33'. En el minuto 43', Erick Wiemberg abrió la esperanza para los albos con un descuento, misma que fue sepultada al inicio del segundo tiempo con el gol de Cristián Cuevas en el minuto 46', para decretar el definitivo 4-1.

Con esta derrota, Colo Colo se unde cada vez más en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, quedando por el momento fuera de los puestos de copas internacionales y despidiéndose casi por completo de sus opción de luchar por el título, en una temporada que es para el verdadero olvido de la institución.

Tras la dura caída ante Universidad Católica, los albos cayeron hasta el noveno puesto de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional. Esto ha generado muchas críticas hacia el equipo, donde uno de los más criticados es Arturo Vidal, a quien acusan de no demostrar el aporte necesario si se compara con el enorme sueldo que recibe.

Por otro lado, Arturo Vidal tiene una cláusula en su contrato donde si cumple ciertos minutos, se renueva automáticamente su vínculo con Colo Colo. Es aquí donde Aníbal Mosa se refirió a esta situación diciendo que, "Vidal tiene un contrato y, obviamente, cuando cumpla ese minutaje, se va a renovar su contrato. Más allá de cualquier cosa que se piense, del momento que pueda estar pasando Arturo, esta institución, cuando firma un contrato, es para respetarlo".

