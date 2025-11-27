Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias

Chile Femenino se encuentra disputando las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027 y espera mantener su invicto tras las dos primeras jornadas. Para esto debe derrotar a Perú en lo que será una nueva edición del Clásico del Pacífico.

Después de empatar con Venezuela y de golear a Bolivia, ahora es la selección peruana la que aparece en el camino de las dirigidas por Luis Mena. El partido se jugará en territorio peruano, lo que le añadirá una dificultad extra a la tercera participación de Chile Femenino en las Eliminatorias.

Cuándo, dónde y a qué hora ver Chile Femenino vs Perú

El partido está pactado para este viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de Chile, y se podrá presenciar por las pantallas de DSports, Pluto TV, chilevisión.cl y las apps MiCHV y DGO.

La Roja Femenina se prepara para jugar con Perú.

Es importante destacar que la selección peruana marcha en el penúltimo lugar con 0 puntos, aunque solo tiene un partido disputado. De todas formas, este es un rival al que Chile está obligado a vencer para soñar con la clasificación al Mundial.

La nómina de La Roja:

Arqueras:

Christiane Endler: Olympique Lyonnais (FRA)

Antonia Canales: Levante Badalona (ESP)

Ryann Torrero: Colo Colo (CHI)

Defensas:

Anaís Cifuentes: Colo Colo

Mariana Morales: Universidad de Chile

Fernanda Ramírez: Universidad Católica

Fernanda Pinilla: Club León (México)

Camila Sáez: Bristol City (Inglaterra)

Rosario Balmaceda: Colo Colo

Karen Fuentes: Universidad de Chile

Mediocampistas:

Nayadet Opazo: Deportivo Alavés (España)

Gisela Pino: Universitario de Deportes (Perú)

Yastin Jiménez: Colo Colo

Yanara Aedo: Colo Colo

Javiera Grez: Colo Colo

Millaray Cortes: Sevilla FC (España)

Anays Miranda: Santiago Wanderers

Delanteras:

Vaitiare Pardo: Universidad Católica

María José Urrutia: Colo Colo

Sonya Keefe: Granada (España)

Mary Valencia: Colo Colo

Ámbar Figueroa: Universidad Católica

Yenny Acuña: Colo Colo

