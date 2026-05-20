¡LA MALDICIÓN DEL GRAND SLAM! Mal día para Tomás Barrios en la Qualy de Roland Garros

Esta semana comenzaron a disputarse las clasificatorias para Roland Garros, este es el segundo Grand Slam de la temporada, donde tanto Alejandro Tabilo como Cristián Garín ya están anotados en el Main Draw, pero otro chileno quiere sumarse al cuadro principal, este es el caso de Tomás Barrios.

El día de ayer, el chillanejo tuvo un gran debut en la primera ronda de la Qualy para Roland Garros, donde debió medirse ante el tenista francés Harold Mayot (217), a quien en poco más de dos horas superó por parciales de 6-4/1-6/6-3.

Cabe recordar que en los Grand Slam, las Qualy tienen tres etapas de clasificación, por lo que Tomás Barrios aún tenía dos duelos por delante antes de poder acceder al Main Dran de Roland Garros y así seguir sumando puntos ATP.

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El día de hoy, Tomás Barrios (135) enfrentó una feroz batalla que se extendió por más de dos horas y media ante el tenista francés Luka Pavlovic (240), contra quien lamentablemente cayó por parciales de 2-6/7-6/2-6.

No pudo seguir

Con esta dura caída, el chillanejo se despide de un nuevo Grand Slam sin la posibilidad de ingresar al cuadro principal, dejando sólo a Alejandro Tabilo y Cristián Garín en el Main Draw. Ahora, el próximo desafío de Barrios será el Challenger 100 de Heibronn que inicia el primero de junio.

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