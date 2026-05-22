Noche del terror en casa de Iván Aróstica: Expresidente del TC frustró turbazo que dejó un muerto y varios heridos

Una situación de extrema violencia delictual afectó al expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, y a su núcleo familiar. Esto debido a que un grupo compuesto por al menos siete asaltantes ingresó a su residencia particular ubicada en la comuna de San Miguel, utilizando la fuerza para destruir la puerta principal de acceso bajo la modalidad de turbazo.

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El magistrado tuvo que repeler el ataque de forma inmediata mediante el uso legítimo de un arma de fuego, según indicó radio Biobío. Aquel actuar desató un intenso intercambio de disparos en el inmueble residencial en el que estaba su esposa e hijo.

El subprefecto de la Brigada de Investigadora de Robos (Biro) de la PDI, Alejandro Armijo, detalló que “un grupo de delincuentes ingresa a este domicilio, dentro de los cuales resultan un par de ellos también con lesiones producto de este intercambio de disparos".

Asimismo, la autoridad policial confirmó que un delincuente de dieciséis años resultó fallecido en el lugar y otros seis terminaron detenidos producto de la balacera.

El incidente dejó un saldo de cuatro personas lesionadas con distintos niveles de gravedad en la zona sur capitalina. Iván Aróstica, por su parte, sufrió un impacto de bala en su brazo derecho y un golpe contuso con una herramienta metálica.

Además, su hijo recibió dos disparos en su cuerpo, por lo que ingresó grave al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Se mantiene fuera de riesgo vital.

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La Fiscalía Metropolitana Sur instruyó el despliegue inmediato de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, mientras el Ministerio Público confirmó que el robo residencial quedó en calidad de frustrado tras la decidida respuesta familiar.