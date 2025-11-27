"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja

Ben Brereton ya suma largos años representando a Chile, pero en un principio no fue para nada sencillo convencer a su entorno de su nacionalización. Es más, ahora fue el propio Reinaldo Rueda quien entregó jugosos detalles sobre el proceso que le permitió jugar en La Roja.

“Estaba la situación de su padre, que quería que jugara por Inglaterra, se oponía a que viniera a Chile. Su mamá, en cambio, muy entusiasmada, muy chilena, que lo tuviéramos en cuenta. Fue gratificante”, comenzó señalando el exDT de La Roja en el programa “La Pizarra de…”.

La compleja nacionalización de Ben Brereton

En ese mismo sentido, el entrenador agregó que “tuvimos dos reuniones y el representante no quería que viniera a Chile, ya que con sus estatus de ingleses miraban a Chile por sobre el hombro. Bueno, yo les hablé sobre todo lo que se podía encontrar en Chile; que fuera, que se conociera con el grupo, que reconociera la cultura chilena”.

Reinaldo Rueda dio detalles de la nacionalización de Brereton.

Reinaldo Rueda no lo alcanzó a dirigir

Lamentablemente, Rueda abandonó La Roja justo antes de la nacionalización de Ben, pero está satisfecho. “No lo pude disfrutar, porque justo ahí se dio mi salida, pero fue gratificante que después haya respondido, que se haya adaptado, que haya participado en esa Copa América”, dijo.

Así las cosas, la llegada de Brereton a Chile no estuvo exenta de complicaciones, aunque afortunadamente todo terminó bien para todos. Ahora Ben está llamado a ser el comandante del ataque chileno de cara al futuro, responsabilidad a la que ha respondido con goles.

