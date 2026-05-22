VIDEO| Reviven presentación de Mara Sedini como cantante: Banda aclaró si fue antes o después de dejar el Gobierno

MARA SEDINI CANTANTE

Por: Paula Osorio

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Durante las últimas horas se ha viralizado un video en el cual se ve cómo la ahora exministra del gabinete de José Antonio Kast, Mara Sedini, se desenvuelve como cantante pop. El clip tomó especial protagonismo tras su salida y generó la duda sobre la fecha del mismo.

Fue a raíz de aquello, que desde la propia banda salieron a explicar la situación en detalle. Se trata del grupo Banda Play, que salió al paso de la noticia debido a la suspicacias de algunos internautas.

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Según comunicó el grupo, que suma más de 2.500 seguidores en Instagram, decidieron pronunciarse "con respecto a las recientes publicaciones en redes sociales por parte de medios de comunicación, donde Mara Sedini participa junto a nuestra banda en algunos eventos de carácter privado".

En el comunicado, difundido por sus redes sociales, agregan que el video de la cantante Mara Sedini "data de tiempos anteriores" a su desempeño en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno "y en ningún caso posterior a la salida de su cargo".

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Finalmente sumaron que "dada la mala interpretación de estos medios, nos vemos en la necesidad de aclarar este mal entendido y reiterar nuestro apoyo a Mara Sedini por su profesionalismo y calidad humana".

@bandaplaykararocker

Banda Play en vivo !!#bandaplay #chile #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #eventos

♬ sonido original - Banda Play

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