¿Cuál es su estado de salud? Ricky Martin fue víctima de asistente que lanzó gas lacrimógeno en pleno concierto

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, dio inicio a su gira por Europa con una situación lamentable que lo obligó a tomar medidas. Esto luego de que un asistente lanzó gas lacrimógeno al escenario atentando contra la salud del compositor.

Desde la cuenta de Instagram de la representante del artista, explicaron la gravedad de la situación y lo que significó el hecho para concretar el inicio de la gira "Ricky Martin Live" en Montenegro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Durante el concierto una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención", escribieron.

En el escrito también agregan que, como medida de prevención, Ricky Martin y su equipo debieron dejar inmediatamente el escenario mientras la seguridad se reestablecía.

¿Cuál es su estado de salud?

Te puede interesar: VIDEO| Reviven presentación de Mara Sedini como cantante: Banda aclaró si fue antes o después de dejar el Gobierno

Si bien se explicó que miembros del equipo recomendaron al cantante no continuar con el concierto, el cantante se encontraba en buen estado de salud, por lo que se optó por terminar el espectáculo una vez retomada la calma y las garantías de seguridad.

"Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans", dijeron. Finalmente se confirmó que "el artista continuará con su gira con las presentaciones programadas".