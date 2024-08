Yerko Puchento se fue con todo contra Enel en nueva rutina en Podemos Hablar: “Ah, pero para cobrarte la cuenta…”

Yerko Puchento volvió a causar revuelo en Podemos Hablar, y esta vez su objetivo fue Enel. Durante su rutina, el comediante arremetió contra la compañía eléctrica italiana debido al masivo apagón que sufrieron.

Y es que, hasta este sábado, más de 47 mil personas en Chile siguen sin suministro eléctrico, de las cuales 30 mil están en la región Metropolitana, donde Enel presta servicio. “No es fácil vivir cinco días sin luz, ha sido horrible, la gente lo ha pasado mal”, aseguró el humorista en el programa del martes pasado.

“Levantarse a oscuras y achuntarle a la taza en la noche, difícil (...) ¿Quién tiene velas en la casa en pleno siglo XXI? Nadie tiene velas, esa huev... es de ‘El Señor de la Querencia’; en la casa de la Argandoña (Raquel) puede haber una vela”, continuó.

“Es que los hue... de Enel no respondían el teléfono para los reclamos, ¿cacharon? No pescaban, no respondían. Todo Chile reclamando y ellos ‘pasapalabra’”, criticó también.

“Pero para cobrarte la cuenta... Ahí te llama una persona de carne y hueso, pero para darte una solución tení que hablar con una maquinita, con un robot. Pero ¿Quién chu... es el dueño de Enel? Fuera de broma, la gente lo pasó mal en este país”, sentenció Yerko Puchento.