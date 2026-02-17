¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones

Después de sus históricos logros con Universidad de Chile y La Roja, la carrera de Jorge Sampaoli ha vivido un declive importante. Los malos resultados obtenidos en sus respectivos equipos han derrumbado su reputación deportivamente hablando, pero ha incrementado con creces su cuenta bancaria gracias a las jugosas indemnizaciones recibidas por los despidos.

A pesar de dirigir en importantes clubes, desde su salida de Chile no volvió a levantar títulos. Sin embargo, en términos económicos, ha cosechado más de 21 millones de dólares por concepto de indemnizaciones, es decir, más de 21 mil millones de pesos.

El increíble récord de Jorge Sampaoli

Su primera gran indemnización llegó justamente en Chile. Su recordada salida de La Roja y las presiones para hacerlo le permitieron recibir 2 millones de dólares, todo esto después de coronarse campeón de la Copa América de 2015.

🇦🇷😳 Jorge Sampaoli lleva acumulados ¡21.300.000 DÓLARES! solo en indemnizaciones por despidos.



La Selección Argentina debió pagarle USD 1.500.000 y el Sevilla USD 9.000.000. pic.twitter.com/ZGsyWCcTJN February 17, 2026

En su primera experiencia europea tuvo un buen inicio, pero terminó siendo despedido tras una baja de rendimiento en sus dirigidos. ¿El resultado?, su indemnización más alta: 9 millones de dólares. De ahí en más llegaron despidos en Francia, Brasil e incluso la Selección de Argentina. Tras su fracaso absoluto en el Mundial de Rusia 2018, el exentrenador de la U recibió 1.5 millones de dólares, una cifra no menor que le valió para convertirse en enemigo público en su país natal.

Así las cosas, ahora Jorge Sampaoli se encuentra libre tras su último despido en el Atlético Mineiro a la espera de conseguir nuevo club. Es más, en ese sentido ha asomado como candidato importante para asumir en Universidad de Chile tras el mal momento de Francisco Meneghini.