¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones

Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

Después de sus históricos logros con Universidad de Chile y La Roja, la carrera de Jorge Sampaoli ha vivido un declive importante. Los malos resultados obtenidos en sus respectivos equipos han derrumbado su reputación deportivamente hablando, pero ha incrementado con creces su cuenta bancaria gracias a las jugosas indemnizaciones recibidas por los despidos.

A pesar de dirigir en importantes clubes, desde su salida de Chile no volvió a levantar títulos. Sin embargo, en términos económicos, ha cosechado más de 21 millones de dólares por concepto de indemnizaciones, es decir, más de 21 mil millones de pesos.

El increíble récord de Jorge Sampaoli

Su primera gran indemnización llegó justamente en Chile. Su recordada salida de La Roja y las presiones para hacerlo le permitieron recibir 2 millones de dólares, todo esto después de coronarse campeón de la Copa América de 2015.

Quizás te pueda interesar: Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores

En su primera experiencia europea tuvo un buen inicio, pero terminó siendo despedido tras una baja de rendimiento en sus dirigidos. ¿El resultado?, su indemnización más alta: 9 millones de dólares. De ahí en más llegaron despidos en Francia, Brasil e incluso la Selección de Argentina. Tras su fracaso absoluto en el Mundial de Rusia 2018, el exentrenador de la U recibió 1.5 millones de dólares, una cifra no menor que le valió para convertirse en enemigo público en su país natal.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Así las cosas, ahora Jorge Sampaoli se encuentra libre tras su último despido en el Atlético Mineiro a la espera de conseguir nuevo club. Es más, en ese sentido ha asomado como candidato importante para asumir en Universidad de Chile tras el mal momento de Francisco Meneghini.

NOTAS DESTACADAS

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda
Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación

Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación