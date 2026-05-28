Destapan reunión clave por refuerzo de lujo en Universidad de Chile: "Voluntad de ambas partes"

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Por: Kevin Vejar

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Universidad de Chile trabaja a toda máquina de cara a un mercado de fichajes fundamental para el segundo semestre, donde los azules se ilusionan con concretar un verdadero bombazo, un jugador solicitado expresamente por el técnico Fernando Gago y con el que ya hubo una reunión clave en la operación.

Fue Cristián Caamaño quien, en Radio Agricultura, ahondó en el posible arribo de Paulo Díaz: "Tiene un contrato bastante oneroso en el cuadro millonario, tiene un contrato europeo. No lo voy a divulgar para no generar problema. River se quiere deshacer de él y llegar a un acuerdo para que quede libre y no cobre los 6 meses que le quedan de contrato".

Tras ello, el comunicador fue enfático en que el propio zaguero con pasos por Colo Colo querría llegar al CDA: "Él le planteó a su entorno ver la posibilidad de jugar en Chile. Tiene ofertas de México, de muchos lados, pero quiso preguntar en Chile y específicamente en la U. Él tiene un amor y cariño especial por la U".

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La U y Gago sueñan con el fichaje de Paulo Díaz.

Además, aseguró que ya tuvieron el primer acercamiento: "Llamaron en la U, hubo una reunión con la gente de la U, conocieron la situación de Paulo Díaz y, si bien hoy está lejos de igualar en parte lo que gana en River, hay voluntad de ambas partes de, si no es ahora, esperar un tiempo para llegar a un acuerdo".

Gago quiere sí o sí a Paulo Díaz en la U

Y para finalizar, Caamaño afirmó que el experimentado defensor es la pieza que Fernando Gago ruega en Universidad de Chile: "Hoy la U tiene todas las balas puestas en Paulo Díaz, es fundamental para Gago, líder para la defensa. El tema económico, eso sí, es inabordable para la U salvo un esfuerzo inhumano".

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