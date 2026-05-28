¡Atención celestes!: Los posibles rivales de O'Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Luego de su categórica victoria por 2-1 en su visita a Millonarios, O'Higgins de Rancagua finalizó en la segunda ubicación del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026, plaza que le fue suficiente para avanzar a los playoffs de los octavos de final, vibrante instancia donde ya conoce sus posibles próximos oponentes.

Con un total de 10 unidades en el grupo donde Sao Paulo se alzó como líder, el 'Capo de Provincia' se aseguró un cupo en el repechaje como 4° mejor segundo de la competencia internacional, es decir, deberá medirse con el 5° mejor proveniente de la Copa Libertadores, donde varios clubes asoman como candidatos.

Considerando solo los equipos ya clasificados en la 'Gloria Eterna', en el horizonte de los 'celestes' aparece Independiente Medellín, Nacional y Santa Fe, pero este jueves se definirán el resto de los grupos, donde también pueden quedar terceros Boca Juniors, Universidad Católica, Palmeiras, Sporting Cristal y Junior.

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🇧🇼🩵 ¡𝐄𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐧̃𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐎𝐍𝐌𝐄𝐁𝐎𝐋 𝐒𝐮𝐝𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮́𝐚ⵑ ¡𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟 𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐭𝐚𝐯𝐨𝐬, 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬ⵑ ¡𝐀𝐠𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐎'𝐇𝐢𝐠𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐚ⵑ ⭐💪🏻#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/TQ1oS3BnHC May 27, 2026

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Sudamericana?

Cabe mencionar que los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana están programados para después de que finalice el Mundial de Norteamérica 2026: los compromisos de ida se llevarán a cabo la semana del 21 de julio, mientras que las revanchas durante los siete días posteriores.

En dicho repechaje, O'Higgins tendrá la ventaja de definir su llave como local, oportunidad única para los dirigidos del técnico Lucas Bovaglio, pues de salir victoriosos y meterse de lleno en la ronda de los 16 mejores equipos, estarían firmando la mejor campaña en la historia de los rancagüinos dentro del certamen.

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