Disfrutan los líderes: El recado de Aníbal Mosa a quienes dudaron de Fernando Ortiz en Colo Colo

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Por: Kevin Vejar

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Colo Colo vive un inmejorable presente en esta temporada 2026, y es que los albos son líderes absolutos de la Liga de Primera a ocho puntos del segundo, y Aníbal Mosa aprovechó el momento del equipo para destacar el trabajo del técnico Fernando Ortiz, con un especial mensaje a quienes criticaron el proceso.

El arribo del 'Tano' al Estadio Monumental fue bastante turbulento, criticado tanto por los resultados como por su estilo de juego, pero el panorama ha cambiado radicalmente y el cuadro 'popular' no solo se alzó como campeón de invierno, sino que con 30 puntos en 13 fechas, también firmó el mejor inicio de torneos largos durante el presente siglo.

En diálogo con los medios en las instalaciones del Cacique, Mosa abordó el rol que cumple el cuestionado estratega albo, sacando pecho por haberlo respaldado cuando su cargo corría peligro: "Estamos muy contentos con su trabajo. Creo que cuando tuvimos que aguantar al técnico, fue la decisión correcta".

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Aníbal Mosa destaca el proceso de Fernando Ortiz en Macul.

En esa línea, el mandamás colocolino se refirió a los hinchas y diversas personas del mundo fútbol que no querían ver más a Ortiz en el banco, casi enrostrándoles lo que está siendo una notable campaña del 'Eterno Campeón': "Había muchas voces pidiendo su salida, pero nosotros confiamos en este cuerpo técnico".

Mosa ya palpita la renovación de Ortiz en Colo Colo

Y para finalizar, abordó la siempre comentada posibilidad de extender la estadía del DT en Colo Colo, la cual parece ir muy bien encaminada, aunque igualmente quedará sujeta al desenlace de la temporada: "Tiene contrato hasta fines de 2026 y, de darse ciertas condiciones, existe una renovación. Pero eso lo veremos a fin de año".

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