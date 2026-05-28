¿Negociable?: La respuesta de Colo Colo tras interés por Javier Correa desde Perú

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Por: Kevin Vejar

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En las últimas horas trascendió que Alianza Lima estaría interesado en llevarse a Javier Correa de Colo Colo en el mercado que se avecina, noticia que rápidamente llegó a las instalaciones del Estadio Monumental, donde revelaron su postura respecto al flamante goleador del Cacique esta temporada.

Fue Jaime Pizarro, director deportivo de Blanco y Negro, quien conversó con los medios y abordó los rumores que sitúan al atacante en Perú: "Primero felicitar a Javier por lo que ha sido su desempeño deportivo, su energía, su vitalidad, no me cabe duda que producto de ese desempeño seguramente habrá más de un interés".

Sin embargo, para mala fortuna del cuadro 'íntimo', en el 'popular' no están dispuestos a desprenderse del '9' trasandino: "Pero hoy es parte del plantel, parte del equipo, está absolutamente considerado en este esquema. Veo complejo, por decir de una manera sencilla, que pudiese salir en un corto plazo".

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Jaime Pizarro se rinde a los pies de Javier Correa

"Si uno mira qué le puede dar más energía a un jugador, y particularmente a un centrodelantero, es el gol, y lo ha ido cumpliendo de manera impresionante. Felicitaciones para él por su dedicación, por su compromiso, a tal punto que hizo un esfuerzo que no le permitió jugar el segundo tiempo y lo hizo con total disposición convirtiendo goles maravillosos", añadió.

"De verdad felicitaciones para él y para el equipo, porque son quienes permiten asistirlo y acompañarlo para abrazarse al final del partido", concluyó Pizarro, dejando más que clara la importancia de Javier Correa dentro del plantel de Colo Colo, donde, al menos por ahora, ni siquiera se plantean su partida.

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