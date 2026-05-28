"Bajo tratamiento intensivo": La preocupante lesión que amenaza a Neymar y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil

Si hace solo unos días Brasil celebraba en masa la presencia de Neymar en la nómina para el Mundial 2026, el astro del Santos vuelve a encender las alarmas tras confirmarse una compleja lesión quedando tan solo dos semanas para que arranque el certamen que tendrá lugar en Estados unidos, México y Canadá.

Increíble pero cierto, luego de una temporada donde consiguió ponerse a punto y convencer a Carlo Ancelotti de incluirlo en el listado de 26 jugadores para afrontar la cita planetaria, Rodrigo Lasmar, jefe médico del Scratch, indicó en conferencia de prensa que Ney sufrió una lesión grado dos en su gemelo derecho.

"Él seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros y en una plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa", profundizó el mencionado doctor sobre los pasos a seguir, por lo que incluso entre algodones, el atacante de 34 años no abandonará la concentración de la verdeamarelha.

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"NUESTRA EXPECTATIVA ES QUE EN UN PLAZO DE DOS A TRES SEMANAS ESTÉ RECUPERADO" 🇧🇷⚠️



🗣️ El médico de la Selección Brasileño confirmó que Neymar padece una lesión de grado 2 en su pantorrilla.



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En paralelo, el medio brasileño Lance relató cómo el ex FC Barcelona y PSG recibió la noticia: "El futbolista salió de la sala del examen cojeando y se estuvo paseando de un lado a otro de la clínica, dando señales de ansiedad a la espera de los resultados de la evaluación". "Abandonó la clínica con semblante abatido", agregan.

¿Qué partidos se perderá Neymar en Brasil?

Ya confirmada la lesión de Neymar, quedó automáticamente descartado para los últimos dos amistosos de Brasil antes del Mundial, donde se medirán frente a Panamá y Egipto, y si todo sale bien, solo se perdería el debut de su selección contra Marruecos, programado para el sábado 13 de junio en Nueva Jersey.

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