"Una deuda cercana a…": Biminstro De Grange acusa pagos pendientes desde 2022 en el Ministerio de Transportes

De Grange MTT deuda millonaria presupuesto multas

Por: Paula Osorio

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El biministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), además titular de Obras Públicas, Louis de Grange, hizo una grave acusación sobre la gestión anterior del MTT. La autoridad aludió a una deuda millonaria acumulada desde 2022.

"Hay pagos pendientes del año 2022, 2023, 2024 y 2025", enfatizó la autoridad en conversación con el medio Cooperativa. Situación que, según explicó, afectaría directamente las arcas fiscales destinadas para este año.

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De Grage resaltó que los pagos "fueron postergados hasta este 2026, y todo esos suma cerca de 30 mil millones, y por supuesto que afecta al presupuesto que tenemos considerados para este año".

Además, el secretario de Estado sostuvo que están llevando a cabo la investigación pertinente con las herramientas que cuenta el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. "Hay que sumar el no cobro de multas, por incumplimiento de contratos. Detectamos algunas pagos por servicios no prestados principalmente en regiones", cerró.

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Finalmente, indicó que no solo harán una investigación interna en caso de ser necesario: "Si es que va más allá de eso, iremos más allá".

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