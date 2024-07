VIDEO: captan momento exacto en que gitana engaña con millonario monto a mujer en El Golf

Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes sobre el caso de una abogada de 27 años que fue víctima de un millonario robo por parte de una supuesta gitana en el barrio El Golf, comuna de Las Condes. El hecho se hizo publico, luego de que la víctima colocara una querella en el 4° Juzgado de Garantía por el delito de estafa residual.

Según La Tercera, la mujer fue interceptada por una supuesta gitana mientras se dirigía a una sucursal bancaria, ubicada en Avenida El Golf, mientras caminaba por la vereda norte de Avenida Apoquindo. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de la comuna, las cuales epataron cuando la misteriosa mujer se le acercó a la profesional.

Supuesta gitana realiza millonario robo a mujer

A la justicia la víctima de este robo, denunció que sus pertenencia estaban avaluadas en alrededor de $11 millones, además la profesional de la Universidad de Los Andes describió a la mujer que la intercepto señalando que tenía cerca de 50 años con pelo largo, negro y ondulado, parka negra, posiblemente con jeans, y de relativamente baja estatura.

“Comenzó a hablarme con un acento gitano muy marcado. Me pidió indicaciones para llegar a la Clínica Alemana de Las Condes, y después de proporcionarle la información, me dijo: ‘Como me ayudaste y me miraste, yo te voy a bendecir, tengo poderes’” relató la abogada según el medio mencionado. Agregando que la supuesta gitana le pidió “bendecirlas” (las joyas) envolviéndolas en una tela blanca.

La Curata relató. "Para que la ´limpieza de energías´ funcionara, le pidió que no abriera la tela con las joyas durante dos horas. Si hacía lo contrario, ´todo saldría mal´ en su vida. Toda la interacción duró aproximadamente unos 10 minutos, según se relata en la querella".

