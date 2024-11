VIDEO: captan brutal golpiza de vecino a conserje de edificio

En un edificio ubicado en la comuna de Santiago un conserje fue brutalmente agredido por un vecino, quien incluso ahorcó al trabajador el cual no puso resistencia y no se defendió. Cabe señalara que, el video generó impacto por el nivel de violencia y el autor no se disculpó por su actuar con este hombre mayor.

El matinal de CHV se dirigió durante la jornada al lugar de los hechos y logró conversar con el agresor quien sorprendió a los conductores del espacio, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez por su actitud. Así mismo el conserje aseguró que su intención siempre era dialogar y que tenía temor a perder su trabajo.

Autor de golpiza a conserje da explicaciones

“No es solamente un auto el que rayó, y hay un video. Y ese video lo sindica a él. Yo lo increpo por eso” dijo el agresor intentando justificar su violento actuar. Luego, aseguró que el trabajador del edificio lo habría amenazado, sin embargo estas declaraciones no convencieron a los panelistas que no podían creer lo que escuchaban.

Fue en ese momento que Álvarez le mencionó que nada justificaba ese nivel de violencia. "Mire, Monserrat Álvarez, diga eso, pero esa es su opinión" le respondió el sujeto. "¡Usted no tiene por qué pegarle a nadie! Para eso está Carabineros" le aclaró ella rápidamente a lo que el contestó con un comentario inesperado. "¿Le pegué? Fue una paipa" dijo minimizando lo ocurrido.

"Don Horacio, ¿pero por qué no hizo una denuncia si usted tiene pruebas?" preguntó por su parte Rodríguez. "Lo denuncié y todo, pero frente a la provocación, me calenté" lanzó el acusado sin embargo, el periodista le dijo que eso no se veía en el video. "Cuando yo entro ya estoy enojado, pero él me dice ‘sigue estacionándote ahí y te van a seguir rayando’. Y esto ya lo ha hecho él, ha amenazado a otros vecinos con la misma. Fue un cariñito" sentenció el vecino.

Te puede interesar: Joaquín Lavín visita a Cathy Barriga en la cárcel: entrega inesperada declaración