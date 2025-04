“Si yo pago, tengo derecho a opinar”: Venezolana se descargó furia y respondió a críticas de chilenos

Una mujer venezolana se descargó con todo en redes sociales tras ser tratada de “visita” en Chile. En particular, le dijeron que por ser extranjera no tenía derecho a opinión luego de quejarse por el retiro de su moto de las vías por la falta de documentos.

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la mujer respondió a las críticas. “Si tú tienes una visita en tu casa que te colabora económicamente, te ayuda a limpiar, te ayuda a hacer todo, yo no creo que esa persona sea un palo para tener deberes y no tener derecho a opinar en tu casa”, replicó.

“Yo como venezolana de las buenas, de las que le echan bolas en este país trabajando, soy contribuyente, pago impuestos, entonces si yo pago, tengo derecho a opinar”, sostuvo la caribeña.

Más adelante, afirmó que “cuando ustedes nos mandan a Venezuela a opinar y dicen ‘porque Maduro’... Maduro está allá, Maduro tiene sus normas allá. Cuando uno está aquí, en esta casa, tiene derechos y también deberes”.

Para sorpresa de nadie, los usuarios nacionales no tardaron en responder y llenar nuevamente de críticas a la mujer venezolana. “Son visitas que se auto-invitaron”, “Las visitas no llegan y entran a las casas que no corresponden”, “Chile tiene sus leyes y sus normas, al igual que Venezuela, y debes respetar las reglas. Así de fácil. Si estás en casa ajena, se respeta. No puedes hacer lo que quieres y en Chile todos pagamos impuestos” y “Cumplan las leyes y normas, si la moto o el conductor no tienen los documentos, no puede circular y punto”, fueron algunas de las reacciones.