“Estábamos pidiendo un poquito de respeto”: Vecinos de toma en Quilpué acusan falta de diálogo en desalojo masivo

Quilpué

Por: Catalina Martínez

Durante el masivo desalojo de la toma de Calicheros en Quilpué, iniciado la mañana de este lunes antes de que comenzara la demolición, una residente del sector habló con el matinal Mucho Gusto. En la entrevista, compartió su experiencia al abandonar su hogar y acusó falta de diálogo previo por parte de las autoridades

La mujer, identificada como Patricia, llegó hace dos años a vivir a la toma y expresó que la situación es "desesperante, porque estoy rompiendo mi casa. La estoy sacando rápido, porque no hubo ni siquiera la oportunidad de que nos dieran un plazo pequeño, si no queríamos nada más que un plazo para desarmar tranquilos". 

"Si a ti te van a romper tu casa, porque te ponen un ultimátum. ¿Qué harías tú? Pedirías, por favor, que te dieran por lo menos unos días, nada más. Estábamos pidiendo un poquito de respeto, un poquito de respeto para dignidad nuestra, ¿cachai?", añadió la residente. 

Patricia recalcó que las familias de la zona "están destruyendo" sus propias casas antes de irse. "Me gustaría que te dejaran pasar, para que veas cómo están los patios, con pedazos de internit, con pedazos de vulcanita, cosa que nos costó plata", contó a Meganoticias.

Luego, le consultaron si cuenta con algún familiar que la reciba o si tiene pensado llegar a algún lugar. “Hay una quebrada más abajo, La Poza. Yo creo que la mitad de la gente se va a ir a La Poza", respondió Patricia. Sobre La Poza, la mujer explicó que "no hay nada. Hay quebrada, hay agua. Los que viven acá alguna vez se han ido a bañar allá".

