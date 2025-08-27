“Es demasiado el miedo”: Vecinos de Maipú acusan violento modus operandi tras nueva ola de crímenes

Maipú

Por: Catalina Martínez

Vecinos de la villa El Abrazo, en la comuna de Maipú (Región Metropolitana), mostraron toda su preocupación tras una creciente ola de delitos en el sector. Entre los casos más frecuentes, mencionan asaltos, robos por sorpresa de motochorros y portonazos que ocurren a plena luz del día.

Los residentes del sector y sus alrededores se refirieron al violento escenario que están viviendo en conversación con Mucho Gusto. En ese contexto, comentaron que muchos de los delitos incluyen amenazas y agresiones por parte de los delincuentes. "O te apuñalan o te pegan un balazo y después roban. Es demasiado el miedo que está sintiendo la gente", afirmó un adulto mayor.

En tanto, una vecina relató que los robos de automóviles se han vuelto frecuentes, sobre todo en un punto crítico del barrio: un sector que cuenta únicamente con un acceso y salida por la intersección de calle Egipto con Camino a Melipilla. "Ahí se está haciendo mucho robo, encañonan a los vecinos", contó. 

Rubén, otro residente del sector, relató el aterrador instante en que le robaron el vehículo a su hija. "Yo iba en el auto de atrás, vi gente que pasó corriendo y pensé que estaban atravesando la calle. De pronto, mi señora me dijo que estaban bajando del auto a mi hija. Lo que más me dolió fue haber estado detrás de ella y no poder hacer nada", lamentó.

Otro video difundido en redes sociales captó un nuevo abordazo en la intersección de Egipto con Camino a Melipilla. En ese punto, los delincuentes aprovechan la vegetación del bandejón central, especialmente las palmeras, para ocultarse y atacar por sorpresa a los conductores.

"Se esconden en las palmeras y cuando el auto espera la luz verde en el semáforo atacan por sorpresa", afirmó otro vecino al citado medio. Cabe destacar, que la mayoría de los habitantes del barrio son adultos mayores que han pasado gran parte de su vida en el sector. Con evidente desesperación, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan ante la creciente inseguridad en Maipú.

