¡Unidos contra las tomas! Vecinos de Antofagasta se organizan para defender sus terrenos

Antofagasta

Por: Catalina Martínez

El incremento de las tomas en Antofagasta motivó a los residentes del sector a unirse, con el propósito de resguardar sus terrenos y, al mismo tiempo, manifestar su molestia ante la ausencia de soluciones por parte de las autoridades.

Rodrigo Trujillo, presidente de la Junta de Vecinos y del Comité de Seguridad del sector, estuvo en conversación con Meganoticias, donde detalló la problemática que enfrentan: se trata de personas que llegan, se toman los terrenos y posteriormente comienzan a venderlos.

"Hace muchos años, gente se empezó a tomar terrenos. Vivieron muchos años ahí y después las empezaron a revender. Y después, esas mismas personas, van a otro sector, se hacen de otra toma y así se las llevan", expresó el hombre.

"No puede ser posible que nosotros, los vecinos, tengamos que estar pagando dividendos, arriendos, y otras personas se estén tomando terrenos sin pagar nada. Eso no es posible", sostuvo Trujillo.

Un chileno sería el principal responsable

Juany Letelier, otra vecina del sector, relató al citado medio que el principal culpable sería un hombre de nacionalidad chilena. "Llegó este señor, Víctor, y fue viendo que al cerro estaba accesible el terreno. Dijo que iba a presentar un proyecto a Bienes Nacionales para la comunidad, pero han pasado 12 años y lo único que logró fue hacer su casa", sentenció. 

Según relató la mujer, "él le estaba dando terrenos a una vecina chilena para que hiciera una bodega", los cuales no eran de su propiedad. "La molestia de nosotros, imagínese, somos personas que tienen para 20, 30 años más pagando dividendos, otras los arriendos, y que lleguen personas así, tan fácilmente... Y la molestia más grande, en este momento, son las autoridades", añadió. 

Sumado a eso, la mujer contó que la han llamado en tres ocasiones desde números desconocidos, preguntándole si es la persona encargada de recibir el dinero para comprar terrenos tomados. "'Tenemos dinero en efectivo, queremos saber las dimensiones que tiene el terreno, cómo lo van a entregar', me dijeron, y yo quedé congelada", relató. 

"Ahí me di cuenta de lo que hizo este señor, Víctor, porque después en las redes sociales se estaban organizando para tomar terrenos (...) Con este señor ya no tenemos nada que hablar, tenemos que hablar con las autoridades", cerró la vecina de Antofagasta. 

