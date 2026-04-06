“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

Mientras se encontraba en plena Comisión de la Mujer y Equidad de Género en el Senado —en el marco de la primera cita de la ministra de la Mujer, Judith Marín—, la senadora del Partido Nacional Libertario (PNL), Vanessa Kaiser, arremetió con un fuerte descargo que pretendía defender el rol masculino.

“No estoy de acuerdo con un Ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres”, lanzó la parlamentaria, justo cuando Marín había terminado su presentación, según recogió La Cuarta.

A modo de recalcar su desacuerdo con las políticas dirigidas a las mujeres y su defensa a los hombres, la hermana de Johannes Kaiser expresó: “Quiero decirles que los hombres van a la guerra y mueren, mientras las mujeres nos quedamos en la casa”.

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“Los hombres se suicidan cuatro veces más que las mujeres y mueren mucho antes, justamente porque no tienen esas horas en su casa con afectividad, con emotividad, de entrega de corazón”, agregó. “No estoy de acuerdo con el género, no estoy de acuerdo con el género porque no es lo mismo que mujer”, argumentó.

“Tenemos un mundo de hipocresía”

Luego, apuntó de lleno contra lo que calificó como “la ‘genitalización’ de nuestra antropología, yo no soy lo que me auto percibo genitalmente, yo soy una buena o una mala persona, soy una buena o una mala profesional y según eso es que tengo que ser juzgada por los demás”.

“Víctimas también son los hombres ¿díganme cuántas mujeres están recogiendo la basura todos los días?”, sentenció. “Aquí tenemos un mundo de hipocresía basado en un victimismo que repugna donde, porque una persona es víctima de algo, luego no puede ser culpable de nada. Es decir, si yo soy víctima por ser mujer de los hombres, luego frente a un hombre siempre soy buena”, afirmó la senadora.

Al final, Vanessa Kaiser —quien hizo un llamado a revisar todo— dijo a modo de conclusión: “Esto es una religión, lo de la perspectiva de género. Y no tenemos por qué verlo todo desde una perspectiva”.

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