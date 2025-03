Aseguran que Valdivia y Orsini retomaron su relación: JC Rodríguez es tajante sobre el futuro político de la diputada

En el programa Primer Plano la periodista Cecilia Gutiérrez destapó en exclusiva que Jorge Valdivia y Maite Orsini habrían retomado su relación amorosa y que las familias de ambos se encontrarían en desacuerdo. Ante esto el panel liderado por Julio César Rodríguez comentó como el futuro político de la diputada se podría ver afectado por esto.

Recordemos que Valdivia es investigado por dos delitos de violación. Además en medio del debate, Jiles recordó un antecedente que se filtró sobre que ella habría asegurado que estaba “dispuesta a dejarlo todo, incluso su diputación y carrera política” por él. Sin embargo Rodríguez aclaró que “me dicen de muy buena fuente que Maite dijo que ese correo no era cierto y que ella no podía andar desmintiendo todo lo que dijeran” lanzó.

¿Qué dijo el panel sobre el futuro de Maite Orsini?

A pesar del comentario de Rodríguez la periodista de espectáculos, Gutiérrez declaró que “efectivamente ese plan de Maite de dejar la política, incluso por amor, sigue en pie”, analizó Gutiérrez. ”Esto ha demostrado a todos que esta relación era más fuerte de lo muchos creían”, en alusión al retorno amoroso.

Minutos más tarde, JC Rodríguez puso sobre la mesa la siguiente pregunta: “¿Estamos acá dando por terminada la carrera política de Maite Orsini?“. Gutiérrez y Vasco Moulian coincidieron en que sí. La periodista planteó: “El hecho de que decidieran retomar la relación tiene que ver con las promesas que se habrán hecho mutualmente”. En tanto, Moulian argumentó: “Creo que la Maite ha pasado ni un tipo tiene mucha de credibilidad y tiene mucho pasado”.

JC recordó la “notable” entrevista que dio Valdivia en la Revista Sábado en abril del 2024, “donde casi se perfilaba, y la gente interpretaba, como que los dos iban a seguir en la arena política”, lo que “era real”, según dijo Gutiérrez. “Él pensó en un momento en comenzar una carrera política a raíz de este acercamiento con Maite”.

En tanto, desde la vereda de congresista, Jiles marcó el contrapunto: “Más bien al contrario: yo creo que en política se han visto muertos cargando adobes; no hay muertos en la política”, declaró; aunque “es improbable que ‘Mago’ Valdivia incluso acompañara en una lista parlamentaria a Maite Orsini en el distrito 9″, mientras está en sus suspenso la investigación en su contra. Hay que recordar que febrero el Frente Amplio sancionó por seis meses a Orsini; el partido decidió no expulsarla, pero tampoco apoyar una eventual repostulación al Congreso.

“Probablemente ellos (la pareja) estaban esperando una resolución de que el Frente Amplio no la expulsaba, y no la expulsó (...) Fue ratificada como militante de su partido, entonces es una solución intermedia”, considerando que decidieron no apoyarla para una eventual nueva candidatura.

