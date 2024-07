Voz autorizada: Jorge Valdivia detalla el principal error de Carlos Palacios en Colo Colo

Carlos Palacios no ha tenido el rendimiento más regular en Colo Colo pero de igual forma se las ha arreglado para ser la principal figura del ataque. Es por esto que Jorge Valdivia valoró su participación con los albos, pero también detalló el principal error que comete al jugar.

"No es que no quiera hacer bien las cosas, pero Palacios peca mucho de soberbio. Hace un pase bueno y una jugada buena, y parece que eso es suficiente. No es solo un caño, queremos un Palacios que marque diferencias y que sea determinante", afirmó el "Mago" en el programa Los Tenores de Radio ADN.

Incluso, el querido exjugador albo lo comparó con Luciano Cabral. "Me atrevo a decir que Palacios es mejor físicamente que Cabral, siempre y cuando él quiere. Si Almirón quiere un jugador que sea la conexión entre el 10 y el 9, y que genere peligro por los costados, lo tiene. Pero ahora él también tiene que querer".

Valdivia señaló la principal falencia de Palacios.

En ese mismo sentido, el ídolo de Palmeiras añadió que "Colo Colo tiene su Cabral, pasa que no esta en un buen momento. A ratos quiere y esta en una posición que no le acomoda. Puede ser el Cabral de Colo Colo, pero tiene que prepararse. Tiene buen pase, desde el centro de la cancha genera juego, pero no lo ponen en esa posición que tiene Cabral. Si uno hace la comparación, son jugadores muy parecidos".

Fue así como Jorge Valdivia señaló la principal falencia de Carlos Palacios al defender la camiseta del Cacique. De todas formas hay que recordar que la "Joya" no tiene asegurada su estadía en el Estadio Monumental, pues desde Boca Juniors están muy interesados en pagar su cláusula de recisión.

