Jorge Valdivia destroza a Gustavo Álvarez por marginar a figura de la U: "El mensaje no es bueno"

Sin duda alguna, la polémica del momento es la marginación de una de las figuras de la Universidad de Chile, la cual no podrá estar presente en el crucial duelo frente a Everton de este domingo, y Jorge Valdivia no dudó en criticar duramente al técnico Gustavo Álvarez, quien, a su juicio, se dejó llevar por la dirigencia.

Así es, el exmediocampista de Colo Colo no escondió su molestia luego de que Marcelo Morales quedara fuera de la citación de la U para enfrentar a los ruleteros, y es que si bien la explicación 'oficial' fue que el lateral participó en un partido de futbolito, algo estrictamente prohibido, también se especula con que el castigo iría de la mano con su negativa a renovar su contrato con el club.

Considerando dicha teoría, el mundialista con La Roja fue lapidario, y aseguró que tanto el cuadro universitario como el técnico trasandino están dejando una pésima imagen: "Los mensajes que dan hacia afuera no son buenos, 'eres titular hasta que eres mío. Ya no eres mío, no serás titular', no debiese ser así".

En esa línea, argumentó que en consideración de la gran campaña que ha realizado el 'Shelo' este año, donde ha sido una de las figuras del equipo, cualquier otro aspecto debería pasar a segundo plano: "Debiesen primar los rendimientos, y si el rendimiento del jugador fue bueno, entonces debiese seguir en el once titular".

Y para finalizar, el 'Mago' expuso que el DT azul simplemente está siguiendo órdenes, algo que para él es inaceptable: "Creo que Álvarez pudo haber hecho algo más. Los técnicos en estos casos deben manifestarse, por más que haya una orden del club para apartar al jugador". "Siento que el entrenador, si el jugador le es útil y le ha respondido, ¿por qué debe aceptar?", remató Valdivia.

