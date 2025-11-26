¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos

u de chile en copa sudamericana.

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Universidad de Chile debía visitar a O'Higgins en un duelo vital para ver quién continuaría en la caza de Universidad Católica por el puesto del Chile 2 y clasificar así a la Copa Libertadores del próximo año.

Si bien el encuentro estuvo bastante peleado, comenzó en favor del romántico viajero, ya que al minuto 24', Maximiliano Guerrero abrió el marcador para la visita. Ya en el segundo tiempo, los azules sufrieron la expulsión de Matías Sepúlveda en el minuto 60', pero lograron aguantar las arremetidas de O'Higgins y llevarse la victoria por la cuenta mínima.

Con este enorme triunfo, Universidad de Chile se consolida en la tercera posición de la tabla de colocaciones a sólo tres puntos de Universidad Católica, quienes hasta el momento se estarían quedando con el puesto del Chile 2. Estas dos últimas fechas serán verdaderas finales para los azules, quienes además de ganar sus encuentros deben esperar que el cuadro cruzado se caiga en el camino.

Tras el regreso de la acción al Campeonato Nacional, Universidad de Chile consiguió quedarse con un importante triunfo por la cuenta mínima ante O'Higgins, lo que le permite ubicarse a sólo tres unidades de Universidad Católica en la lucha por el Chile 2 y una eventual clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Los azules ya se mueven con sus fichajes

Si bien el romántico viajero había puesto en pausa la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada por la incertidumbre con su director técnico, ahora ya están en movimiento y comenzando los acercamientos con algunos jugadores. Es más, el joven volante paraguayo Lucas Romero está en la carpeta de los azules y el presidente de Deportivo Recoleta, equipo donde milita el jugador, confirmó que se hizo una oferta oficial por parte de los azules, la cuál ya están analizando.

