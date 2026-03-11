VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos

Por: Gonzalo Zamora

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos"

El día de ayer comenzaron las llaves de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde varios de los resultados quedaron abiertos para la vuelta, mientras que otros prácticamente dejaron sentenciada la llave en un sólo partido.

En ese sentido, hubo dos partidos donde si bien, en el fútbol todo puede suceder, las llaves estarían prácticamente cerradas. El primero es el Bayern Munich, quienes vencieron por 6-1 al Atalanta y el otro es el caso del Atlético de Madrid, quienes superaron por 5-2 al Tottenham Hotspurt.

Fue en este último partido donde se vivió una complicada situación, ya que el Tottenham caía por 3-0 y a las 17 minutos del primer tiempo, Igor Tudor, director ténico del equipo inglés, decidió reemplazar a su joven portero Antonín Kinsky por el titular de siempre Guglielmo Vicario.

El día de ayer se disputaron los encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League, donde uno de los partidos que ha dado de hablar fue la victoria del Atlético Madrid por 5-2 sobre el Tottenham. Fue aquí donde el joven portero Antonín Kinsky cometió dos errores en el inicio del partido y fue sustituido a los 17 minutos del primer tiempo por el portero titular Guglielmo Vicario.

¿Fue una mala decisión?

Tras esta polémica decisión, el director técnico del cuadro inglés, Igor Tudor, salió a dar explicaciones sobre lo ocurrido en el partido y por qué sacó al joven portero. "Llevo 15 años como entrenador y nunca había hecho algo así, era necesario proteger al chico y al equipo. Hablé con Toni, es un gran portero y una gran perosna, pero esto fue demasiado para nosotros".

Revisa a continuación las declaraciones del entrenador:

