¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine

A la ya larga lista de visitantes extranjeros, detenidos y formalizados por violar la legislación que resguarda áreas silvestres protegidas, se sumaron tres turistas japoneses acusados de encender fuego al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Según lo informado por La Cuarta, fueron funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) quienes descubrieron a los viajeros asiáticos en medio de una actividad expresamente prohibida por el alto riesgo de incendios forestales: Habían encendido una fogata.

Tras la acusación del hecho, Romina Moscoso, jefa de la Fiscalía de Puerto Natales, detalló: “Se efectuó una denuncia ante Carabineros, donde se reportaba que, al menos desde el día 2 de marzo de 2026, estas personas se encontraban al interior del parque nacional encendiendo fogatas”.

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Turistas ignoraron las advertencias

Y no solo eso, sino que la persecutora reveló que los imputados habrían recibido una advertencia directa de los funcionarios del parque, la cual ignoraron olímpicamente. “Se les instó a salir del parque, apagar esta fogata y ellos permanecieron igualmente al interior del parque”, afirmó Moscoso.

Sin embargo, su destino se selló cuando se disponían a salir del parque. Carabineros sometió a los turistas japoneses a un control de identidad, dejándolos en evidencia cómo los autores tras el incidente. Así, con los sujetos ya individualizados, la Fiscalía avanzó con la formalización por infracciones a la Ley de Bosques.

En ese escenario, la entidad puso sobre la mesa la opción de suspender condicionalmente la causa. No obstante, para acceder a este beneficio, los acusados deberán cumplir estrictas condiciones: Donar $30 millones al Cuerpo de Bomberos del sector y abandonar el país.

En ese sentido, de acuerdo con el citado medio, la fiscal Moscoso aclaró que “mientras no se produzca el pago, ellos no van a poder salir del país y tampoco van a poder volver a ingresar a áreas silvestres protegidas”.

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