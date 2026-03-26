Crimen de Cañete: Tribunal condena a hermanos Antihuen por asesinato de tres carabineros en brutal emboscada

El fallo por el crimen de tres efectivos de Carabineros finalmente vio la luz. Desde la Región del Biobío, el Tribunal Oral de Cañete comunicó la sentencia contra quienes fueron declarados culpables en el caso de triple homicidio que conmocionó a todo el país.

Recordemos que, el sargento Carlos Cisterna Navarro, junto a los cabos Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, fueron brutalmente asesinados en una emboscada ocurrida durante la madrugada del 27 de abril de 2024.

En el centro del caso quedaron tres nombres: los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antihuen, a quienes la investigación sitúa como autores del crimen. Con ese cuadro, el Ministerio Público no dejó espacio a medias tintas y fue por la máxima sanción: presidio perpetuo. Así, el Tribunal acogió la ofensiva de la Fiscalía y selló el destino de los tres hermanos, según informó CHV Noticias.

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Cabe destacar, que el fallo de presidio perpetuo calificado conlleva una de las sanciones más duras del sistema chileno: impide acceder a cualquier beneficio penitenciario hasta cumplir, al menos, 40 años de reclusión.

En paralelo, la investigación también alcanzó a Nicolás Rivas Paillao, quien fue sentenciado a 17 años de cárcel tras ser identificado como pieza clave en la trama: según se estableció, habría facilitado una de las armas utilizadas en el ataque a los tres carabineros, quedando como colaborador del crimen.

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