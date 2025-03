“Estaba destruida en todo sentido”: Tomás Vodanovic lanzó nuevos dardos contra Cathy Barriga

Junto a las serias acusaciones que enfrenta la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, también ha sido objeto de críticas por parte de su sucesor y actual alcalde, Tomás Vodanovic.

Durante su reciente aparición en el programa La Divina Comida, el edil abordó nuevamente la gestión de la ex funcionaria, quien regresó al penal de San Miguel para cumplir con la prisión preventiva mientras es investigada por fraude al fisco.

Aunque no es la primera vez que Vodanovic critica la administración anterior, en esta ocasión apuntó al estado en que se encontraba la municipalidad cuando asumió el cargo en 2022.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Nosotros llegamos a una muni que estaba destruida en todo sentido, con un déficit de más de 30 mil millones, con un desorden administrativo interno brutal, con una rotación de cargos, con denuncias de maltrato“, afirmó.

Dentro de esa línea, el jefe comunal fue firme al negarse a ignorar las irregularidades descubiertas, que han mantenido a la exfuncionaria Barriga en el centro de la controversia.

"Yo no puedo mirar para el lado, hacerme el loco, tapando. Y no es en ánimo de revancha, ni odio, para nada, si eso no es lo que me moviliza, pero si yo no denuncio un delito, me convierto en cómplice de ese delito", sentenció Tomás Vodanovic.