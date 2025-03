Diana Bolocco cuenta detalles sobre la "sala cuna" exclusiva que instaló Cathy Barriga en el municipio

En el programa que conduce Diana Bolocco, Plan Perfecto la animadora se refirió a la "sala cuna" exclusiva que construyó Cathy Barriga en la municipalidad de Maipú para dejar a su hijo menor. Cabe señalar que la polémica estalló cuando se dio a conocer esta particular construcción que mandó a hacer la jefa comunal.

En especifico el exjefe de Servicios Generales del municipio, Guillermo Daguerresar señaló que en 2017 la entonces alcaldesa mandó a acondicionar una sala para tener allí a su hijo menor y su cuidadora. Barriga habría utilizado ese espacio municipal para uso personal, pese a existir una guardería para funcionarios en el mismo edificio.

¿Qué dijo Bolocco sobre la sala cuna que construyó Cathy Barriga?

En medio de la polémica, Diana Bolocco, reveló que ella vio con sus ojos aquella “sala cuna”, allá por 2017 o 2018 cuando fue a entrevistar a la alcaldesa. “Ella tenía una oficina bien grande, incluso más grande que este estudio, que tenía distintos espacios”, partió recordando.

“Era un espacio bastante grande donde estaba su oficina, había una sala de reuniones y, si mal no recuerdo, había un espacio amplio y acondicionado para su cuidadora, me pareció que dos cuidadoras, y a su niño, o tal vez a sus dos niños”, describió. “No era una sala cuna, pero tenía juegos, juguetes, la cuna donde dormía la guagua”, agregó. Con todo, Bolocco reflexionó que aquello que vio “efectivamente es un superprivilegio”.

“Cuántas mujeres en Chile tienen la posibilidad de tener a su hijo con su cuidadora a dos metros de su oficina”, expresó. Por su parte, el abogado Claudio Rojas, panelista del programa, sumó: “No puede un funcionario público, por su cargo, disponer de recursos municipales para beneficiarse personalmente. Menos de un espacio municipal, menos alhajarlo con recursos público”.

