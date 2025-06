Carolina Tohá responde con firmeza a Daniel Jadue luego de polémica burla: "No creo que sea el tono..."

Durante las últimas horas Carolina Tohá le respondió con todo a Daniel Jadue quien lanzó un burlesco comentario en contra de la candidata presidencial del Socialismo Democrático, quien se enfrentará a primarias este domingo 29 de junio. En concreto en su streaming Sin Maquillajes, el ex aspirante a La Moneda no se aguantó y arremetió en contra de la ex Ministra del Interior.

“Menos mal que no va a ser candidata ni presidenta”, arremetió sin filtro, todo mientras realizaba una burlesca mueca con su rostro. Recordemos que Tohá declaró durante las últimas horas que “para derrotar a la derecha, tenemos que armar una mayoría que vaya mucho más allá del oficialismo, que recoja a sectores que, por ejemplo, no estuvieron con nosotros en el plebiscito constitucional”, señaló en entrevista con CNN Radio.

¿Qué dijo Tohá sobre los dichos de Jadue?

Sin embargo, Tohá no se quedó de brazos cruzados y, tras el homenaje por el natalicio de Salvador Allende, le respondió con todo. “Yo creo que Daniel Jadue hace mucho tiempo tiene maneras de hablar en política, que habla más de quién es él que de las personas que citan sus alocuciones”, se defendió.

Y en esa misma línea, agregó: “se ha transformado en un mensaje que lo ha ido caracterizando a él y yo no entro en ese tipo de polémica”. Pero eso no es todo, pues la otrora secretaria de Estado recalcó sobre los dichos de Jadue que “no creo que sea el tono de la campaña, es el tono de él”.

“El tono que hemos puesto nosotros en la campaña ha sido el de hacer propuesta, ha sido el de marcar donde hay diferencias respetuosamente, ha sido el enfatizar que aquí hay una pelea mayor, que es evitar que Chile vaya por el rumbo de la centroderecha y de la ultraderecha”, complementó. Para cerrar, insistió en que “para eso tenemos que ser capaces de convocar, de ser unitarios, de ser receptivos. Ese ha sido el tono que hemos puesto y yo creo que en general esta es una primaria que está logrando su objetivo”.

