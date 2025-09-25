¡Todo era parte de un ritual satánico! El espeluznante caso de perrito que murió quemado vivo en Puerto Montt

La comunidad de Puerto Montt se encuentra conmocionada y aterrada tras el hallazgo de un perro brutalmente torturado y asesinado en Puerta Sur. Las primeras hipótesis sugieren que se trataría de un macabro ritual satánico.

La agrupación animalista Patitas de Amor dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales, publicando fotografías que muestran al animal sin vida rodeado de símbolos vinculados al ocultismo. De acuerdo con la denuncia, el perro habría sido quemado con vida, situación que fue alertada inicialmente por un residente de la zona.

“Nos hicieron una denuncia y vinimos al lugar a verificar y claramente era un perrito comunitario del sector. Un perrito de 3 años de vida y lo quemaron vivo por un ritual satánico”, alertaron a través de Instagram.

“Necesitamos ayuda, por favor, esto no puede quedar así. Murió a gritos, en sufrimiento, golpeado y quemado vivo. Hagamos justicia y hagamos un llamado. Ayúdenos a etiquetar”, agregaron desde la organización.

Por ahora no se han entregado nuevos antecedentes, aunque se aguarda la revisión de cámaras de un local cercano que podrían aportar elementos clave a la investigación.

Cabe destacar, que no es la primera vez que Puerto Montt enfrenta casos de crueldad animal: en mayo pasado, las autoridades reportaron al menos nueve perros que habían sido faenados.

Advertencia: Se recomienda discreción al revisar las imágenes compartidas por Patitas de Amor: