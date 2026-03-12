Avisan que Thomas Guillier ya decidió a la Selección que quiere representar: ¿La Roja o Argelia?

Thomas Guillier elige jugar por Chile.

Por: Fabián Marambio

Thomas Gullier destacó desde joven por su talento y personalidad en Universidad Católica, lo que le permitió dar el salto hasta la MLS, donde defiende los colores del CF Montreal. A raíz de todo esto, el guardameta es apuntado como el arquero del futuro en Chile, aunque desde Argelia activaron interés para nacionalizarlo y "robarlo".

Recordar que el canterano cruzado podría nacionalizarse como argelino gracias a la nacionalidad de su abuela, lo que lo ha mantenido en carpeta del scouting del país africano. "En el país africano ya saben de la situación del arquero que actualmente está en el CF Montreal de la MLS. Aún no debuta en la selección chilena y podría jugar perfectamente para el país africano", indicaron desde Futchile hace algunos días.

Thomas Guillier ya decidió a quién representar

Según indicó el periodista Christopher Brandt, el arquero ya tomó su decisión. “Thomas Gillier no ha sostenido ningún tipo de contacto con la Federación de Argelia. Pese a que su abuela nació en ese país, el jugador no posee ni ha tramitado la nacionalidad", detalló.

Thomas Gullier quiere jugar por Chile.
Guillier descarta jugar por Argelia.

Es más, el periodista aseguró que lo veremos en la próxima nómina de Nicolás Córdova. "El arquero está enfocado en La Roja y Córdova lo tiene considerado en la nómina del lunes", complementó Brandt para descartar de lleno cualquier rumor que vincule a Guillier con la Selección de Argelia.

Recordar que La Roja enfrentará a Cabo Verde este 27 de marzo y tres días después hará lo propio ante Nueva Zelanda. Si bien es cierto que no son los rivales más competitivos del orbe, estos partidos ayudarán para consolidar una base de jugadores de cara a los próximos desafíos oficiales del país, entre ellos, a Thomas Guillier.

