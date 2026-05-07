Revelan que figura y referente de la U de Chile podría retirarse este 2026: "Se ha conversado"

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Por: Kevin Vejar

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De la mano del técnico Fernando Gago, Universidad de Chile por fin comienza a encontrar el rumbo en esta temporada, pero una impensada noticia sacude el Centro Deportivo Azul y al plantel, y es que uno de los principales referentes de la U está considerando seriamente colgar los botines en este 2026.

Según consignó El Deportivo de La Tercera, Marcelo Díaz ya medita el final de su carrera: "Aunque él y el cuerpo técnico esperan que la intertemporada que hará el plantel tras la primera rueda de la Liga de Primera le ayude a estar bien para el segundo semestre, el fantasma del retiro comenzó a rondar".

En esa línea, el citado medio indicó que el mediocampista de 39 años y capitán del 'Romántico Viajero' se ha vuelto una de las preocupaciones en la interna de la institución, donde entienden que su poco protagonismo y las lesiones podrían incitarlo: "De hecho, el tema se ha conversado entre los directores de Azul Azul".

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Marcelo Díaz medita su retiro para este 2026.

Sin embargo, la paciencia y el respeto con uno de los campeones de la Copa Sudamericana 2011 sigue intacta, por lo que una vez finalizado su contrato, que se extiende hasta el 31 de diciembre, será él quien elija si continuar al menos un año más en el club: "Todos coinciden que la decisión pasará por Marcelo Díaz".

Los números de Marcelo Díaz esta temporada en la U

En lo que va de la temporada 2026, Marcelo Díaz ha disputado tan solo cuatro partidos con Universidad de Chile, no marcó goles y aportó una asistencia, números que reflejan lo que ha sido su papel secundario desde el arribo del entrenador Fernando Gago, que incluso lo ha dejado al margen en más de una citación.

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