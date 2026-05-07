"Es la realidad": Anticipan la salida de un impensado jugador en Colo Colo

Líder exclusivo de la Liga de Primera y puntero de su grupo en la Copa de la Liga, Colo Colo está realizando una gran temporada este 2026, pero hay quienes no la pasan del todo bien en Macul, como es el caso de Claudio Aquino, jugador que llegó como estrella y finalmente terminó en el banco con Fernando Ortiz.

Así es, el volante trasandino fue uno de los refuerzos que más ilusión generó en la hinchada del Cacique, y es que se puso la camiseta alba luego de un exitoso paso por Vélez Sarsfield, pero aquel rendimiento no ha conseguido plasmarlo en Chile, y el panorama del jugador se pone cada vez más complejo.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien, en el programa Pelota Parada de TNT Sports, advirtió la situación del '10' colocolino, que comienza a perder bonos en el Estadio Monumental: "Él termina contrato en diciembre, vino por dos años a Colo Colo y es una interrogante qué va a pasar con su futuro".

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Claudio Aquino no ha cumplido las expectativas en el Cacique.

Claudio Aquino podría abandonar el club

Pero eso no es todo, y es que el comunicador profundizó la tajante situación que se vive en la interna de Blanco y Negro, donde ya estarían casi decididos a desprenderse del volante una vez concluido el vínculo: "Hoy, por su rendimiento, no tiene convencidos a los dirigentes para renovar automáticamente".

"Esa es la realidad con Claudio Aquino, quien hoy es suplente, pero cuando entra marca diferencias", indicó en el cierre Arrieta, por lo que de no mejorar su rendimiento en la segunda parte de la temporada, Claudio Aquino deberá armar sus maletas y buscar nuevos horizontes para continuar su carrera.

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