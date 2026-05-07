VIDEO | ¡VUELVEN AL MONUMENTAL! Michelle Acevedo y la opción de volver al estadio monumental

El fútbol femenino de Colo Colo tiene una gran presencia a nivel nacional, no sólo ganando títulos y siempre disputando la parte alta de la tabla, sino también por la gran representación que tienen a nivel internacional, llegando a instancias avanzadas en copas internacionales.

Sin ir más lejos, el año pasado que fue el Centenario de la institución, sólo el fútbol femenino obtuvo buenos resultados en la temporada, siendo nuevamente campeonas del torneo nacional y llegando hasta las semifinales de la Copa Libertadores.

Poco a poco se les está dando mayor reconocimiento al trabajo que viene realizando la rama femenina de Colo Colo en la institución y el público también las apoya en todos sus encuentros tanto a nivel nacional como internacional.

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El fútbol femenino de Colo Colo cada vez se está ganando un mayor reconocimiento en la institución, esto también va de la mano con el gran éxito que tiene la rama completa tanto a nivel nacional como internacional.

Un merecido reconocimiento

Es aquí donde en el próximo duelo de local del cuadro albo, el equipo femenino jugará su encuentro por el torneo como antesala al partido del primer equipo en el estadio monunental, algo que fue muy destacado por la jugadora Michelle Acevedo. "Creo que hemos sido parte importante en los hitos de Colo Colo, el año pasado fue excepcional y este es el resultado que se da gracias a ese esfuerzo. Nos parece un espacio súper importante para nosotras y es gratificante el que se den estas instancias".

Revisa a continuación la conferencia de la jugadora alba:

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