El tirón de oreja de Claudio Bravo a la UC tras empate con Cruzeiro: "Abusó de..."

El tirón de oreja de Claudio Bravo a la UC tras empate con Cruzeiro

Por: Kevin Vejar

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En un partido un tanto ingrato, Universidad Católica igualó sin goles ante Cruzeiro por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, y si bien con este resultado los cruzados se alzaron como líderes de su grupo, Claudio Bravo le llamó la atención a los dirigidos del técnico Daniel Garnero y sus errores en el Claro Arena.

El retirado guardameta aprovechó su espacio en ESPN para analizar el compromiso, donde a su juicio, el club chileno fue de menos a más: "Vimos a un Cruzeiro que vino a buscar el resultado en los primeros minutos y metió atrás a Católica por muy poco tiempo, de ahí la UC se soltó y tuvieron situaciones más claras".

"Cuando el arquero rival es la figura del encuentro es algo a destacar", agregó el bicampeón de América, aunque no escondió su disconformidad con la manera que desaprovecharon la expulsión en la visita: "Cuando se queda con superioridad numérica, a la UC le faltó tener tranquilidad, pausa, rotación de balón, no jugar de forma tan directa".

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Y para finalizar, Claudio Bravo expuso que la 'Franja' no supo resolver sus aproximaciones al área rival, y la desesperación los llevó a abrir demasiado su juego, en lugar de buscar un ataque colectivo: "Abusó de llegar a la banda y centrar, los cuales no fueron efectivos ni generaron el daño que pretendían".

¿Cómo quedó el grupo de la UC en Copa Libertadores?

Con este empate entre Universidad Católica y Cruzeiro, el representante de nuestro país alcanzó los 7 puntos y es puntero del grupo D, mientras que el conjunto brasileño marcha segundo con la misma cantidad de unidades, y ya en el tercer puesto aparece Boca Juniors con 6 puntos, que viene de caer ante Barcelona, colista con solo 3.

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