¡Hora de ir sacando el paraguas! Pronostican regreso de las lluvias a Chile y estas serían las zonas más afectadas

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Por: Catalina Martínez

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¡A prepararse para las lluvias! Pues la Dirección Meteorológica de Chile anticipó precipitaciones para este jueves 7 de mayo en diversos sectores del territorio nacional, de acuerdo con su más reciente actualización del tiempo.

Partiendo por Isla de Pascua, esta presentará abundante nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 25°C. A pesar de lo anterior, el pronóstico anticipa precipitaciones persistentes a lo largo de todo el día en el territorio insular.

En tanto, el pronóstico para la zona centro anticipa condiciones variables, con presencia parcial de nubes y temperaturas mínimas que rondarán los 10°C. En tanto, las precipitaciones seguirían presentes de manera acotada en ciudades como Rancagua y Santiago, aunque únicamente en el periodo de la madrugada.

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Por otro lado, en el sur del territorio nacional, el sistema frontal afectaría solo a algunos sectores puntuales, entre ellos Valdivia, Puerto Montt, Torres del Paine y Punta Arenas. Así, las lluvias se concentrarían principalmente durante la tarde, prolongándose hacia la noche del mismo día.

En cuanto a Santiago en particular, el pronóstico prevé un inicio de jornada con abundante nubosidad, condición que irá disminuyendo con el paso de las horas hasta dar paso a intervalos de cielo parcialmente cubierto. En materia de temperaturas, los registros se situarían entre los 12°C y 18°C, mientras que las lluvias quedarían acotadas a la madrugada del jueves.

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