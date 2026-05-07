¡Hora de ir sacando el paraguas! Pronostican regreso de las lluvias a Chile y estas serían las zonas más afectadas

¡A prepararse para las lluvias! Pues la Dirección Meteorológica de Chile anticipó precipitaciones para este jueves 7 de mayo en diversos sectores del territorio nacional, de acuerdo con su más reciente actualización del tiempo.

Partiendo por Isla de Pascua, esta presentará abundante nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 25°C. A pesar de lo anterior, el pronóstico anticipa precipitaciones persistentes a lo largo de todo el día en el territorio insular.

En tanto, el pronóstico para la zona centro anticipa condiciones variables, con presencia parcial de nubes y temperaturas mínimas que rondarán los 10°C. En tanto, las precipitaciones seguirían presentes de manera acotada en ciudades como Rancagua y Santiago, aunque únicamente en el periodo de la madrugada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Por otro lado, en el sur del territorio nacional, el sistema frontal afectaría solo a algunos sectores puntuales, entre ellos Valdivia, Puerto Montt, Torres del Paine y Punta Arenas. Así, las lluvias se concentrarían principalmente durante la tarde, prolongándose hacia la noche del mismo día.

En cuanto a Santiago en particular, el pronóstico prevé un inicio de jornada con abundante nubosidad, condición que irá disminuyendo con el paso de las horas hasta dar paso a intervalos de cielo parcialmente cubierto. En materia de temperaturas, los registros se situarían entre los 12°C y 18°C, mientras que las lluvias quedarían acotadas a la madrugada del jueves.

Te puede interesar: ¿Se viene un fenómeno histórico? Meteorólogo anticipa la llegada de un “súper Niño” y detalla sus posibles impactos en Chile