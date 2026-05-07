¡SONRÍEN LOS AZULES! Los jugadores que recupera de la lesión Universidad de Chile

El pasado fin de semana, el Campeonato Nacional se paró de manera momentánea para darle paso a la continuación de la fase de grupos en la Copa de La Liga, donde varios grupos de la misma ya están comenzando a definirse..

Es aquí donde Universidad de Chile se midió en condición de visitante ante Deportes La Serena, donde en un partido virtualmente perfecto, se quedaron con la victoria tras un apabullante 5-0 que llena de ilusión a los hinchas azules.

Gracias a este buen resultado, Universidad de Chile se posiciona en la cima del Grupo D, pero compartiendo los mismos siete puntos que Audax Italiano y Unión La Calera, en el grupo más peleado en la Copa de La Liga.

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Este domingo desde las 15:00 horas, Universidad de Chile se enfrentará en condición de visitante a Unión La Calera en un duelo clave por el Grupo D en la Copa de La Liga. Es aquí donde los azules recibieron una muy buena noticia desde el área médica.

Dos que dejan el hospital azul

Para este vital duelo ante el cuadro cementero, el romántico viajero recupera a dos jugadores de sus respectivas lesiones y podrán ser opciones para la oncena de Fernando Gago. Estos son los casos de Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, quienes ya se suman a los trabajos con el resto de sus compañeros.

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