"Sorprende la porfía": Quiroz advierte uso de decretos si fracasa Ley de Reconstrucción Nacional

Aun si la Ley de Reconstrucción Nacional no logra avanzar en el Congreso, el Ejecutivo seguirá adelante con su plan económico utilizando vías administrativas alternativas —como la dictación de decretos—. Así lo afirmó este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien además volvió a respaldar el proyecto.

En una instancia organizada por Clapes UC —denominada “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”—, el jefe de las finanzas públicas recalcó que el Gobierno dispone de distintos instrumentos para materializar sus objetivos, mas allá del avance de esa iniciativa en particular.

"Me preguntaron qué pasa si la ley no pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos", señaló la autoridad. Asimismo, hizo hincapié en que —a su juicio— el proyecto y su eventual realización no estaría sujeto del todo a su aprobación. "Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo", dijo.

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En su intervención, Quiroz describió un panorama económico complejo, caracterizado —según expuso— por una expansión limitada de la actividad, desequilibrios en las finanzas públicas, cifras de desempleo y un Imacec correspondiente a marzo que no alcanzó las proyecciones.

Sumado a eso, haciendo uso de una frase que ya había puesto sobre la mesa antes, llamó a "desmitificar" algunos de los cuestionamientos que ha recibido el plan del Ejecutivo: "Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes".

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