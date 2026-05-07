¡Locura total!: Chileno da la sorpresa y es el primer clasificado a octavos de Copa Libertadores

Jornada intensa la que se disputó este miércoles en la Copa Libertadores 2026, donde entre estos seis partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos, se conoció el primer clasificado a los octavos de final del certamen internacional, el cual incluye la presencia de un futbolista de nuestro país.

Increíblemente, hablamos de Independiente Rivadavia, club trasandino que contra todo pronóstico ya se instaló en la ronda de los 16 mejores de la competencia quedando aún dos fechas para finalizar la presente etapa, esto luego de un empate 1-1 como local ante nada más y nada menos que Fluminense.

Con este resultado frente al 'Flu', el elenco de Mendoza alcanzó los 10 puntos en el grupo C, donde su perseguidor más cercano es Bolívar con 5 unidades, pero la clave está en la distancia que sacó con el tercer y cuarto lugar, pues con solo 3 puntos, Deportivo La Guaira y precisamente los brasileños ya no pueden quitarle el boleto a la siguiente ronda.

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El chileno que ya está en octavos de final de Libertadores

Tremenda hazaña que no solo hizo eco al otro lado de la cordillera, sino también en nuestras tierras, pues de la mano de Rivadavia, también dirá presente en octavos de final Alessandro Riep, volante nacional que llegó al club sensación de la copa para esta temporada 2026 luego de su paso por Audax Italiano.

Alessandro Riep jugará octavos de Libertadores con Rivadavia.

El volante de 22 años nacido en Valparaíso estuvo en el banco de suplentes en el equipo dirigido por el técnico Alfredo Berti, y el siguiente paso será definir si clasifican como primeros o segundos del grupo, panorama que por supuesto le abrió el apetito a una institución que quiere seguir sorprendiendo en el certamen.

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