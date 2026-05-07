VIDEO | ¡LA COMPETENCIA NO PARA! Álvaro Madrid habla del apretado calendario de la temporada

El pasado fin de semana, si bien el Campeonato Nacional se tomó una pausa para dar espacio a que se continúe jugando la fase de grupos de la Copa de La Liga, Colo Colo de todas formas se mantuvo en el torneo nacional para disputar su duelo pendiente ante Coquimbo Unido.

Fue aquí donde los albos se quedaron con una muy importante victoria por 3-1, la cuál les permite volver a ubicarse como el líder exclusivo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde superan por dos unidades a su más cercano rival, Deportes Limache.

Este fin de semana Colo Colo vuelve a la acción en la Copa de La Liga, donde deberán enfrentar a Deportes Concepción el próximo sábado desde las 17:30 horas en condición de local, en un duelo que será transmitido exclusivamente por HBO MAX.

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Este sábado Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción por la Copa de La Liga, para luego el próximo miércoles volver a enfrentarse a Coquimbo Unido, pero esta vez por el duelo que dejaron pendiente en la fase de grupos de la copa que debuta este año en el fútbol chileno.

Un calendario bastante apretado

Pese a no estar disputando competencias internacionales, los albos tienen un calendario muy apretado, pero esto no parece incomodar al equivo, tal como nos comentó en conferencia de prensa Álvaro Madrid. "Está bueno estar en competencia, antes reclamábamos los parates ya ahora con tantos partidos seguidos eso te da la oportunidad de darte ritmo, ir ajustando lo que se pueda mejorar y me parece que está muy bueno".

Revisa a continuación la conferencia del jugador albo:

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