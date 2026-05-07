¡DEBUT TRIUNFAL! Cristián Garín supera la primera ronda del Master 1000 de Roma

Esta semana se está disputando el Master 1000 de Roma, donde el día de ayer Alejandro Tabilo (35) escribió su nombre en la segunda ronda del torneo tras vencer al tenista español Pablo Carreño Busta (91) por parciales de 6-2/6-1.

El otro tenista nacional que se encuentra activo en el torneo es el caso de Cristián Garín, quien se ganó su lugar en el Main Draw tras superar la Qualy, donde en su primer encuentro superó al tenista tunecino Moez Echargui (140) por parciales de 6-0/6-2

En al ronda final de la Qualy para poder ingresar al Main Draw del Master 1000 de Roma, Cristián Garín logró vencer en poco más de dos horas al tenista británico Jan Choinsky (122) por parciales de 6-2/3-6/6-2.

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El día de hoy Cristián Garín (104) enfrentaba un fuerte desafío en su debut en el Master 1000 de Roma al medirse ante el tenista argentino Juan Manuel Cerúndelo (72), a quien en dos horas de juego logró superar por parciales de 7-6/7-5.

Una desafío mayor

Gracias a esta buena victoria, Gago defiende con éxito 50 de los 100 puntos del torneo del año pasado, por lo que quedará momentáneamente en el lugar 113° del ránking ATP. Ahora en la segunda ronda del Master 1000 de Roma se medirán ante el tenista español Alejandro Davidovich (21) este sábado en horario por confirmar.

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