¿Lo apoyarías? Claudio Bravo lanza inesperada confesión política tras destaparse denuncia por corrupción en Buin

A diferencia de varios integrantes de la histórica Generación Dorada de La Roja, Claudio Bravo ha mantenido una postura activa al momento de manifestar públicamente sus opiniones políticas, algo que volvió a quedar en evidencia recientemente.

Tan solo unas horas antes, el recordado arquero marcó presencia en una charla con alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros, pero más tarde volvió a instalarse en el ojo público luego de que se viralizara un comentario suyo en redes sociales.

¿Qué pasó en Buin?

Mientras se desarrollaba una sesión del concejo municipal de Buin, comuna en la que reside, Bravo reaccionó en la transmisión en vivo justo cuando se debatían denuncias relacionadas con posibles anomalías administrativas y acusaciones de corrupción al interior de la Corporación de Desarrollo Social.

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Información difundida por Buin Noticias apunta a que la Corporación enfrenta una acción judicial, en paralelo a una investigación centrada en millonarios pagos por concepto de indemnización, los que alcanzarían los $144 millones y habrían beneficiado a seis integrantes de su plana directiva.

La indagatoria apunta a trabajadores que, presuntamente, fueron desvinculados formalmente para acceder al pago de indemnizaciones y reincorporados a sus cargos apenas un día después. En ese sentido, el citado medio señala: “Sin perder el puesto, cobraron finiquitos que, en algunos casos, superan los $50 millones por persona”.

La reacción de Claudio Bravo

Ni corto ni perezoso, el ex portero de Colo Colo y del Barcelona de España, golpeó la mesa y dejó una potente crítica —más una inesperada confesión— ante la situación. “Me encantaría ser alcalde y así poder remover a todo corrupto que confunde servicio público con servicio personal“, lanzó, según recogió BiobioChile.

Captura de pantalla - BiobioChile.

Cabe destacar, que las intervenciones públicas de Claudio Bravo en asuntos políticos han sido recurrentes a lo largo de los años. El excapitán de La Roja ya había fijado postura durante las protestas de 2019, entregando señales de apoyo al Estallido Social. Más adelante, su nombre también apareció ligado al ámbito político cuando, en plena carrera presidencial, comenzó a mencionarse como posible integrante del equipo de Evelyn Matthei en un eventual rol a cargo del Ministerio del Deporte.

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