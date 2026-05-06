¿Lo apoyarías? Claudio Bravo lanza inesperada confesión política tras destaparse denuncia por corrupción en Buin

¿Lo apoyarías? Claudio Bravo lanza inesperada confesión política tras destaparse denuncia por corrupción en Buin

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Hora de ir sacando el paraguas! Pronostican regreso de las lluvias a Chile y estas serían las zonas más afectadas

¡Hora de ir sacando el paraguas! Pronostican regreso de las lluvias a Chile y estas serían las zonas más afectadas
VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

¡EQUIPOS LISTOS! Definidos los rivales para la gran final de la UEFA Champions League

¡RECHAZÓ OFERTAS PARA QUEDARSE! Colo Colo tiene al primer cortado de la temporada
Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

¡TERREMOTO EN EL ARBITRAJE! ANFP le entrega un ultimátum al arbitraje nacional para mejorarlo

¿CÚAL ES SU PRÓXIMO DESTINO? Ben Brereton se despide del Derby County en la Championship
“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco

“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco
Alejandro Tabilo

¡DEBUT ARRASADOR! Alejandro Tabilo arranca de buena forma el Master 1000 de Roma
Secuestro de empresario

Secuestro de empresario en San Miguel fue planeado por el Tren de Aragua desde cárcel de Bogotá

A diferencia de varios integrantes de la histórica Generación Dorada de La Roja, Claudio Bravo ha mantenido una postura activa al momento de manifestar públicamente sus opiniones políticas, algo que volvió a quedar en evidencia recientemente.

Tan solo unas horas antes, el recordado arquero marcó presencia en una charla con alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros, pero más tarde volvió a instalarse en el ojo público luego de que se viralizara un comentario suyo en redes sociales.

¿Qué pasó en Buin?

Mientras se desarrollaba una sesión del concejo municipal de Buin, comuna en la que reside, Bravo reaccionó en la transmisión en vivo justo cuando se debatían denuncias relacionadas con posibles anomalías administrativas y acusaciones de corrupción al interior de la Corporación de Desarrollo Social.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Información difundida por Buin Noticias apunta a que la Corporación enfrenta una acción judicial, en paralelo a una investigación centrada en millonarios pagos por concepto de indemnización, los que alcanzarían los $144 millones y habrían beneficiado a seis integrantes de su plana directiva.

La indagatoria apunta a trabajadores que, presuntamente, fueron desvinculados formalmente para acceder al pago de indemnizaciones y reincorporados a sus cargos apenas un día después. En ese sentido, el citado medio señala: “Sin perder el puesto, cobraron finiquitos que, en algunos casos, superan los $50 millones por persona”.

La reacción de Claudio Bravo

Ni corto ni perezoso, el ex portero de Colo Colo y del Barcelona de España, golpeó la mesa y dejó una potente crítica —más una inesperada confesión— ante la situación. “Me encantaría ser alcalde y así poder remover a todo corrupto que confunde servicio público con servicio personal“, lanzó, según recogió BiobioChile.

Captura de pantalla - BiobioChile.

Cabe destacar, que las intervenciones públicas de Claudio Bravo en asuntos políticos han sido recurrentes a lo largo de los años. El excapitán de La Roja ya había fijado postura durante las protestas de 2019, entregando señales de apoyo al Estallido Social. Más adelante, su nombre también apareció ligado al ámbito político cuando, en plena carrera presidencial, comenzó a mencionarse como posible integrante del equipo de Evelyn Matthei en un eventual rol a cargo del Ministerio del Deporte.

Te puede interesar: Claudio Bravo elige su reemplazante para Fernando de Paul en Colo Colo: "Es un riesgo, pero..."

NOTAS DESTACADAS

¡Hora de ir sacando el paraguas! Pronostican regreso de las lluvias a Chile y estas serían las zonas más afectadas

¡Hora de ir sacando el paraguas! Pronostican regreso de las lluvias a Chile y estas serían las zonas más afectadas
VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

¡EQUIPOS LISTOS! Definidos los rivales para la gran final de la UEFA Champions League

¡RECHAZÓ OFERTAS PARA QUEDARSE! Colo Colo tiene al primer cortado de la temporada
Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

¡TERREMOTO EN EL ARBITRAJE! ANFP le entrega un ultimátum al arbitraje nacional para mejorarlo

¿CÚAL ES SU PRÓXIMO DESTINO? Ben Brereton se despide del Derby County en la Championship
“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco

“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco
Alejandro Tabilo

¡DEBUT ARRASADOR! Alejandro Tabilo arranca de buena forma el Master 1000 de Roma
Secuestro de empresario

Secuestro de empresario en San Miguel fue planeado por el Tren de Aragua desde cárcel de Bogotá

¿CONCUERDAS CON ÉL? Leonardo Véliz elige al mejor delantero en la historia de Chile
Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”

Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”
Camila Flores

Investigan a Camila Flores por posible fraude al fisco: PDI y Fiscalía llegaron hasta el Congreso
¡ESTÁ PASANDO!: Reportan que Alexis Sánchez tiene un acuerdo avanzado con club de Sudamérica

¡ESTÁ PASANDO!: Reportan que Alexis Sánchez tiene un acuerdo avanzado con club de Sudamérica
Homicidio frustrado

Investigan doble homicidio frustrado en La Pintana: víctima está grave y en riesgo vital
Exgoleador de Colo Colo reprueba el doble 9 con crítica a Javier Correa

Atento Ortiz: Exgoleador de Colo Colo desaprueba el doble 9 por 'culpa' de Javier Correa
La UC se juega ante Cruzeiro el liderato de su grupo en la Copa Libertadores

¡Es hoy!: La UC se juega ante Cruzeiro el liderato de su grupo en la Copa Libertadores
Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: Dónde ver, horario y claves del partido

Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: Dónde ver, horario y claves del partido
michelle-bachelet-onu

Cancillería investigará a diplomáticos que habrían hecho contracampaña a Michelle Bachelet en la ONU
Fernando Gago pierde una de sus piezas claves en la U por al menos dos semanas

Pieza clave de la U de Fernando Gago será baja por al menos dos semanas: "Tiene un desgarro"