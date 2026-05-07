El sueño que quedó truncado: Estudiante del Inacap murió electrocutado a tan solo días de su cumpleaños

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Por: Catalina Martínez

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Un trágico accidente en una sede del Inacap en la Granja, Región Metropolitana, terminó por llevarse la vida de un joven alumno de tan solo 21 años mientras se encontraba en plena clase. Ahora, nuevos antecedentes del caso y la identidad de la víctima salieron a la luz.

De acuerdo con lo informado por La Cuarta, el joven, quien estudiaba Ingeniería de Mantenimiento Industrial, falleció electrocutado mientras manejaba un tablero eléctrico de alta tensión. De inmediato, sus compañeros intentaron ayudarlo. Sin embargo, ni siquiera la llegada del personal médico poco después pudo evitar su terrible destino.

De momento, la PDI se encuentra realizando las correspondientes diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades. Eso sí, en medio de todo, surgió una grave denuncia por parte de uno de los compañeros del joven fallecido.

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En entrevista con Contigo en la Mañana, el también alumno del Inacap y testigo de los hechos sentenció: “El compañero estaba sin implementos de seguridad. En este caso, los zapatos correspondientes. Tenía guantes, pero no lo adecuados”.

En ese sentido, aclaró que el profesor encargado de la clase es quién debe exigir el uso de estos implementos, algo que al parecer, no habría ocurrido. “El profesor fue netamente el responsable. Él es el encargado del laboratorio”, aseguró.

¿Quién era el estudiante que falleció en el Inacap?

Por otro lado, en cuanto a la identidad del difunto joven, desde el instituto profesional emitieron un comunicado, durante la mañana de este jueves, donde lamentaron lo ocurrido y dieron a conocer la identidad del alumno: Daniel Eloy Hidalgo Cerda.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, ocurrido durante la jornada vespertina de ayer en la Sede La Granja”, expresaron desde el recinto educacional.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos especialmente a su familia, seres queridos, compañeros y a toda la comunidad INACAP en este difícil momento en el cual nos mantenemos muy unidos”, cerraron.

Para mayor gravedad, el matinal de CHV dio a conocer trágicos detalles de la vida de Daniel: “Estaba de cumpleaños en los próximos días y tenía proyectado casarse a fin de año”, informaron. Cabe destacar, que tras el fatídico suceso, la sede de La Granja del Inacap optó por suspender las clases hasta el sábado, en lo que se activan los protocolos de seguridad y se realizan las investigaciones correspondientes.

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