VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡EQUIPOS LISTOS! Definidos los rivales para la gran final de la UEFA Champions League

¡RECHAZÓ OFERTAS PARA QUEDARSE! Colo Colo tiene al primer cortado de la temporada
Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

¡TERREMOTO EN EL ARBITRAJE! ANFP le entrega un ultimátum al arbitraje nacional para mejorarlo

¿CÚAL ES SU PRÓXIMO DESTINO? Ben Brereton se despide del Derby County en la Championship
“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco

“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco
Alejandro Tabilo

¡DEBUT ARRASADOR! Alejandro Tabilo arranca de buena forma el Master 1000 de Roma
Secuestro de empresario

Secuestro de empresario en San Miguel fue planeado por el Tren de Aragua desde cárcel de Bogotá

¿CONCUERDAS CON ÉL? Leonardo Véliz elige al mejor delantero en la historia de Chile
Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”

Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”

Un Pronto Copec en la comuna de Concón, Región de Valparaíso, fue el escenario de un violento e indignante episodio donde las trabajadoras del local fueron víctimas de un deslenguado ataque por parte de un cliente que, al parecer, estaba viviendo su mayor día de furia.

De acuerdo con un video grabado por un testigo —y ampliamente viralizado en redes sociales—, el sujeto se abalanzó con insultos y acusaciones contra las funcionarias, quienes le pidieron en varias ocasiones que se retirara del lugar. Sin embargo, el tipo parecía estar fuera de sí.

A punta de gritos, y ante la miraba del resto de clientes, el individuo le gritó a las trabajadoras: ¡¿Qué te pasa, rota conch....?! ¿Qué estabai vendiendo el otro día, conch..., cuando me pedías los datos? ¡¿Qué me estabai pidiendo, rota conch...?!.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Entendiblemente harta de la situación, una de las mujeres le replicó: “¡Sal de aquí, ya! ¡Para tu show!”. Contrario al resultado esperado, la furia del sujeto terminó por triplicarse mientras amenazaba con golpear a la funcionaria. Recién entonces, otros clientes del Pronto Copec pusieron cartas en el asunto y lograron sacar del local jugoso individuo.

De inmediato, el registro se expandió en las redes, generando rechazo transversal entre los usuarios, quienes no dudaron en cuestionar su actitud y el maltrato a las trabajadoras del recinto. "Esta como ebrio o drogao. Habian varios weones ahi, ningun ql hizo nada. Ni el weon de la moto que va con casco“, Nombre, apellido y cargo que ostenta este patrón de fundo, debe ser amigo del viejo gordo y pelado de Gasco", “Salió el de la cocina y el ql corrió al toque ! Los cocineros son brigidos wn en todos lados jajaja esa wea se sabe”, “Pero todos los weones callados sin decirle nada , solo una mujer se atrevió a pararlo” y “Ni falta hace preguntarle por quien votó”, fueron algunos de los comentarios.

Revisa el momento:

Te puede interesar: VIDEO | Registran impactante linchamiento que vivió streamer Corxea en pleno centro de Santiago

NOTAS DESTACADAS

¡EQUIPOS LISTOS! Definidos los rivales para la gran final de la UEFA Champions League

¡RECHAZÓ OFERTAS PARA QUEDARSE! Colo Colo tiene al primer cortado de la temporada
Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

Abrazos que cambian vidas: Fundación busca voluntarios para acompañar a bebés sin familia

¡TERREMOTO EN EL ARBITRAJE! ANFP le entrega un ultimátum al arbitraje nacional para mejorarlo

¿CÚAL ES SU PRÓXIMO DESTINO? Ben Brereton se despide del Derby County en la Championship
“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco

“Tenemos absoluta tranquilidad": Así respondió Camila Flores a procedimientos de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude al fisco
Alejandro Tabilo

¡DEBUT ARRASADOR! Alejandro Tabilo arranca de buena forma el Master 1000 de Roma
Secuestro de empresario

Secuestro de empresario en San Miguel fue planeado por el Tren de Aragua desde cárcel de Bogotá

¿CONCUERDAS CON ÉL? Leonardo Véliz elige al mejor delantero en la historia de Chile
Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”

Evelyn Matthei lapida Plan de Reconstrucción del Gobierno y acusa estrategia “más vieja que el hilo negro”
Camila Flores

Investigan a Camila Flores por posible fraude al fisco: PDI y Fiscalía llegaron hasta el Congreso
¡ESTÁ PASANDO!: Reportan que Alexis Sánchez tiene un acuerdo avanzado con club de Sudamérica

¡ESTÁ PASANDO!: Reportan que Alexis Sánchez tiene un acuerdo avanzado con club de Sudamérica
Homicidio frustrado

Investigan doble homicidio frustrado en La Pintana: víctima está grave y en riesgo vital
Exgoleador de Colo Colo reprueba el doble 9 con crítica a Javier Correa

Atento Ortiz: Exgoleador de Colo Colo desaprueba el doble 9 por 'culpa' de Javier Correa
La UC se juega ante Cruzeiro el liderato de su grupo en la Copa Libertadores

¡Es hoy!: La UC se juega ante Cruzeiro el liderato de su grupo en la Copa Libertadores
Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: Dónde ver, horario y claves del partido

Chile vs. Brasil Sub 17 Femenino: Dónde ver, horario y claves del partido
michelle-bachelet-onu

Cancillería investigará a diplomáticos que habrían hecho contracampaña a Michelle Bachelet en la ONU
Fernando Gago pierde una de sus piezas claves en la U por al menos dos semanas

Pieza clave de la U de Fernando Gago será baja por al menos dos semanas: "Tiene un desgarro"
Confirman potente golpe a Unión La Calera que llevaría al club hasta el TAS

¡La polémica sigue!: Confirman potente golpe a Unión La Calera que llevaría al club hasta el TAS

¡PAREN TODO! Brayan Cortés suena fuerte en importante equipo sudamericano