VIDEO | “¡¿Qué te pasa, rota conche...?!": Furioso sujeto desató el caos en un Pronto Copec y despertó indignación por maltrato a trabajadoras

Un Pronto Copec en la comuna de Concón, Región de Valparaíso, fue el escenario de un violento e indignante episodio donde las trabajadoras del local fueron víctimas de un deslenguado ataque por parte de un cliente que, al parecer, estaba viviendo su mayor día de furia.

De acuerdo con un video grabado por un testigo —y ampliamente viralizado en redes sociales—, el sujeto se abalanzó con insultos y acusaciones contra las funcionarias, quienes le pidieron en varias ocasiones que se retirara del lugar. Sin embargo, el tipo parecía estar fuera de sí.

A punta de gritos, y ante la miraba del resto de clientes, el individuo le gritó a las trabajadoras: “¡¿Qué te pasa, rota conch....?! ¿Qué estabai vendiendo el otro día, conch..., cuando me pedías los datos? ¡¿Qué me estabai pidiendo, rota conch...?!” .

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Entendiblemente harta de la situación, una de las mujeres le replicó: “¡Sal de aquí, ya! ¡Para tu show!”. Contrario al resultado esperado, la furia del sujeto terminó por triplicarse mientras amenazaba con golpear a la funcionaria. Recién entonces, otros clientes del Pronto Copec pusieron cartas en el asunto y lograron sacar del local jugoso individuo.

De inmediato, el registro se expandió en las redes, generando rechazo transversal entre los usuarios, quienes no dudaron en cuestionar su actitud y el maltrato a las trabajadoras del recinto. "Esta como ebrio o drogao. Habian varios weones ahi, ningun ql hizo nada. Ni el weon de la moto que va con casco“, ”Nombre, apellido y cargo que ostenta este patrón de fundo, debe ser amigo del viejo gordo y pelado de Gasco" , “Salió el de la cocina y el ql corrió al toque ! Los cocineros son brigidos wn en todos lados jajaja esa wea se sabe”, “Pero todos los weones callados sin decirle nada , solo una mujer se atrevió a pararlo” y “Ni falta hace preguntarle por quien votó”, fueron algunos de los comentarios.

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